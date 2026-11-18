Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip Reuters, Menteri Luar Negeri Amerika Marco Rubio dalam pidatonya, dengan menyinggung publikasi laporan tentang kemungkinan perencanaan Iran untuk menyerang Washington menggunakan bom kotor atau senjata kimia, mengakui bahwa tidak ada tanda-tanda ancaman yang akan segera terjadi terhadap ibu kota Amerika.

Ia mengatakan bahwa badan-badan intelijen Amerika memeriksa setiap hari ancaman potensial terhadap negara ini tetapi sebagian besar laporan ini tidak valid dan harus diperiksa sebelum kesimpulan apa pun.

Menteri Luar Negeri Amerika menambahkan bahwa Washington tetap menganggap serius ancaman yang diklaim dari Iran dan kelompok lain.

Rubio juga mengkritik pengungkapan informasi rahasia oleh beberapa sumber intelijen kepada media dan mengatakan ia tidak dapat mengomentari rincian laporan yang diterbitkan oleh CNN.

Sebelumnya, Mohammad Bagher Qalibaf, Ketua Majelis Permusyawaratan Islam, dengan menyinggung kebohongan terbaru media Amerika terhadap Iran yang berpusat pada CNN dan surat kabar New York Times, dalam sebuah postingan di salah satu jejaring sosial menulis: operasi penipuan yang sama (bendera palsu) dan kebiasaan suka perang yang sama, hanya dengan logo baru!

Ia menambahkan: kredibilitas sayap kanan telah habis dan tidak lagi dibeli; oleh karena itu, operasi psikologis dan komunikasi telah dialihkan ke arah «New York Times» dan «CNN».

Ketua Majelis Permusyawaratan Islam mencatat: proses ini berjalan dengan persetujuan Larry Ellison. Penaklukan dan penguasaan media sedang berlangsung dengan segala kekuatan.

Perlu diketahui bahwa Larry Ellison adalah pendukung keuangan swasta terbesar tentara kriminal Israel dan tokoh paling terkemuka keluarga Ellison sebagai pemilik baru CNN.