Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip RT, hasil survei yang dilakukan oleh lembaga Forsa menunjukkan bahwa 86 persen rakyat Jerman tidak puas dengan kinerja pemerintah Kanselir Friedrich Merz. Angka ini merupakan tingkat kepuasan terendah yang tercatat sejak pembentukan pemerintahannya.

Berdasarkan laporan ini, hanya 12 persen peserta puas dengan kinerja pemerintah Jerman. Bahkan di kalangan pendukung partai-partai koalisi yang berkuasa terlihat ketidakpuasan yang luas, sehingga 72 persen pendukung CDU/CSU dan 77 persen pendukung SPD menyatakan ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah. Selain itu, 63 persen mengatakan perbedaan internal koalisi yang berkuasa telah menjadi begitu melelahkan sehingga mereka tidak lagi mengikuti rinciannya.

Berdasarkan survei ini, 62 persen peserta menilai Friedrich Merz memiliki kepribadian yang lemah dan separuh peserta juga berpendapat bahwa koalisi yang berkuasa tidak memiliki kemampuan untuk mengelola negara.