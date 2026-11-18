Menurut laporan kantor berita Abna, majalah «The Atlantic» melaporkan bahwa «Abdulrahman Muhammad Al-Sayed», senator terpilih dari Partai Demokrat dari negara bagian Michigan, dalam pernyataannya yang blak-blakan dengan menyinggung peran destruktif Washington dalam perang Gaza menegaskan: «Kami membantu genosida, kami memberikan senjata kepada pelakunya dan kami berperan dalam kejahatan ini; itulah kenyataannya.»

Dengan menyinggung statistik syuhada yang menggetarkan di Gaza, ia menambahkan bahwa setidaknya 70 ribu orang — yang setidaknya setengahnya adalah anak-anak — kehilangan nyawa dalam kejahatan ini dan ini adalah angka minimum.

Politisi Amerika ini dengan mengkritik standar ganda para negarawan Washington mencatat bahwa jika negara lain melakukan kekejaman seperti itu, ia akan menghadapi reaksi paling keras.

Al-Sayed sebelumnya juga dalam pernyataannya dengan mengkritik kontrak penjualan bom seberat dua ribu pon senilai 2,8 miliar dolar kepada rezim Zionis yang dibiayai dari pajak warga Amerika, menuntut penghentian bantuan ini dan menegaskan: «Bom seberat dua ribu pon tidak pernah mengajari siapa pun, tidak memberi makan siapa pun dan tidak memberikan layanan kesehatan; alih-alih mengirim bom untuk dijatuhkan di atas sekolah, anggaran ini harus digunakan untuk pendidikan dan kesehatan di dalam Amerika Serikat.»