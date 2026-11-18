Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip Arabi 21, Hassan Sheikh Mohamud, Presiden Somalia, dalam pidato televisinya menegaskan bahwa UEA telah mengintervensi urusan dalam negeri negara ini dan berusaha menghancurkan persatuan internal dan kedaulatan nasionalnya.

Ia menambahkan bahwa UEA menghasut perang di Somalia, Yaman, Libya dan Sudan.

Sheikh Mohamud menyatakan: UEA menggunakan pelabuhan Berbera di Somaliland sebagai jalur rahasia untuk melarikan Aidarus al-Zubaidi, ketua Dewan Transisi Yaman Selatan, tanpa sepengetahuan pemerintah Somalia.

Ia mengatakan: UEA melalui dukungan terhadap kelompok bersenjata dan milisi memasuki perang proksi di Yaman atau Somalia. UEA tidak berhak menandatangani perjanjian dengan pemerintah lokal mengenai pelabuhan Somalia.

Sheikh Mohamud menambahkan: UEA memainkan peran langsung dalam pengakuan separatis Somaliland oleh Israel.

Ia menyebutkan pembatalan semua perjanjian keamanan, pertahanan dan ekonomi dengan UEA dan penutupan wilayah udara Somalia terhadap pesawat negara ini sejak Januari 2026 hingga sekarang.