Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip Reuters, Bret Erickson, analis ekonomi Amerika, menegaskan bahwa surat kabar New York Times harus menghapus artikel yang diterbitkan pada 16 November terhadap bendungan air Iran.

Ia menegaskan bahwa penulis artikel ini berusaha menciptakan landasan di opini publik mengenai dimasukkannya bendungan dan fasilitas air Iran ke dalam kategori infrastruktur dengan penggunaan ganda.

Erickson menambahkan bahwa tindakan seperti itu dapat menjadi dalih untuk membenarkan serangan Amerika terhadap fasilitas ini berdasarkan hukum internasional. Semua pakar yang dikutip dalam artikel ini, setelah publikasi laporan, mengeluarkan sikap terbuka yang mengkritik cara penanganan topik dan kesimpulannya.

Ia menegaskan bahwa upaya untuk mempersiapkan opini publik guna menerima kejahatan perang, tanpa memberikan bukti pasti dan dalam kondisi di mana para pakar yang dikutip oleh laporan yang sama segera setelah publikasi mengkritiknya, menunjukkan kurangnya kejujuran dan etika profesional yang jelas.