Menurut laporan kantor berita Abna, hubungan masyarakat Korps Garda Revolusi Islam dalam sebuah pengumuman melaporkan kelanjutan kekalahan peralatan canggih CENTCOM terhadap perang elektronik IRGC.

Teks pengumuman ini adalah sebagai berikut:

Beberapa menit yang lalu, dalam kelanjutan operasi sukses para pejuang Korps Garda Revolusi Islam terhadap peralatan tentara Amerika, satu lagi drone MQM-170 negara itu, dalam operasi perang elektronik yang tepat dan sukses oleh para ahli Angkatan Udara dan Antariksa IRGC, dikendalikan di langit selatan Qeshm dan mendarat di tanah dalam keadaan sepenuhnya utuh.

Dengan tertangkapnya burung ini, jumlah drone MQM-170 yang dirampas mencapai 9 unit. Kelanjutan penghancuran dan perampasan peralatan canggih Amerika menunjukkan bahwa statistik kerugian CENTCOM telah meningkat sedemikian rupa sehingga tampaknya penghitungannya pun telah lepas dari kendali para komandan staf ini.

Perwira muda dan elit Angkatan Udara dan Antariksa IRGC, dengan mengandalkan pengetahuan lokal dan inisiatif di bidang perang elektronik, sekali lagi menunjukkan bahwa keunggulan teknologi yang diklaim Amerika bukanlah jaminan kekebalan peralatan militer negara itu.

Langit Iran tidak akan menjadi arena uji coba dan kesalahan para agresor, dan Amerika harus tahu bahwa setiap gerakan bermusuhan akan menghadapi jawaban tegas dari para pembela negara.