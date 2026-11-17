Menurut laporan hubungan masyarakat Kementerian Luar Negeri, kementerian tersebut mengeluarkan pernyataan sebagai reaksi terhadap penerbitan putusan zalim terhadap sekelompok ulama dan warga Bahrain. Dalam pernyataan ini, penerbitan putusan penjara seumur hidup dan jangka panjang serta penyitaan harta ulama agama dalam waktu singkat setelah pernyataan hina Menteri Luar Negeri Amerika terhadap ulama Syiah dianggap sebagai tanda bahwa penguasa Bahrain mengikuti hasutan agama pemerintahan Amerika.

Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan: tanpa keraguan, penyelenggaraan pengadilan sandiwara dan penggunaan kedok peradilan untuk menghukum secara kolektif ulama dan rakyat biasa Bahrain, sama sekali tidak dapat menyembunyikan sifat tidak manusiawi tindakan ini dan pertentangannya dengan prinsip dan norma dasar hak asasi manusia.

Di bagian lain pernyataan ini, pengajuan tuduhan yang sepenuhnya palsu dan tidak berdasar termasuk hubungan dengan Iran, sebagai dasar penuntutan pidana warga Bahrain dan penghukuman kolektif mereka dengan hukuman penjara jangka panjang, disebut sebagai tanda jelas penyalahgunaan institusi peradilan oleh penguasa Bahrain untuk menindas segala tuntutan keadilan. Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa tindakan ini akan menyebabkan hilangnya kredibilitas sistem peradilan Bahrain, batalnya putusan yang dikeluarkan dan memperburuk ancaman ketidakabsahan dan tidak dapat diterimanya kelas penguasa negara ini.

Kementerian Luar Negeri pada akhirnya, sambil dengan tegas menolak klaim tidak berdasar yang diajukan terhadap Iran, menyerukan kepada penguasa Bahrain untuk menghentikan penindasan terhadap rakyat dan ulama agama serta menghormati hak asasi manusia dan hak sipil mereka sesuai dengan norma hak asasi manusia dan ajaran Islam, dan menekankan bahwa kebijakan penindasan dan intimidasi sama sekali tidak dapat mencegah rakyat Bahrain mengejar tuntutan sah dan hak mereka.