Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Di tengah meningkatnya tekanan aparat keamanan dan otoritas peradilan Bahrain terhadap tokoh-tokoh agama Syiah, unjuk rasa berlanjut di berbagai wilayah negara itu sejak Minggu malam, 15 November, hingga Senin dini hari, 16 November. Warga memprotes penahanan dan pengadilan terhadap puluhan ulama Syiah.

Menurut laporan yang beredar, warga di Sitra, Karzakan, Karranah, Abu Saiba, dan Abu Quwah turun ke jalan untuk menuntut pembebasan segera para ulama yang ditahan tanpa syarat.

Di Pulau Sitra, para pengunjuk rasa menolak pengadilan terhadap para ulama dan menyerukan dukungan bagi mereka dari kalangan keagamaan dan masyarakat Bahrain secara luas. Di Abu Saiba, warga turun ke jalan segera setelah kabar perubahan jadwal sidang tersebar. Mereka menilai pengadilan terhadap para ulama itu sebagai tindakan yang menyasar komunitas Syiah.

Di Karzakan, pengunjuk rasa meneriakkan, “Kami bersama kalian, wahai para ulama.” Di Karranah, mereka menyerukan, “Putusan kalian tidak sah.” Sementara itu, pengunjuk rasa di Abu Quwah menyuarakan penolakan terhadap kebijakan pemerintah Al Khalifa dengan slogan, “Kesetiaan kami selamanya untuk para ulama, bukan untuk Hamad.”

Menurut sumber-sumber setempat, unjuk rasa juga meluas ke Bilad al-Qadim, Hamala, dan Samaheej. Tulisan bernada protes dilaporkan muncul di dinding-dinding di Barbar dan Saar. Di Diraz, warga memasang foto para ulama yang ditahan di tembok dengan tulisan, “Kesabaran ada batasnya.”

Gelombang protes ini menguat setelah otoritas peradilan Bahrain memajukan jadwal pembacaan putusan dalam perkara para tokoh agama tersebut dari 22 November menjadi 16 November.

Sejumlah sumber menyebut lebih dari 60 ulama dan tokoh agama menghadapi proses hukum. Kondisi itu menambah kekhawatiran mengenai kebebasan beragama dan pemenuhan hak para terdakwa selama persidangan.

Kelompok-kelompok oposisi Bahrain mengecam tindakan aparat keamanan dan otoritas peradilan tersebut. Mereka mendesak agar persidangan dihentikan dan para tahanan dibebaskan.

Menurut ABNA, tindakan terhadap para tokoh agama Syiah itu memperdalam jurang antara pemerintah dan komunitas Syiah Bahrain, sementara unjuk rasa terus berlanjut. Meluasnya protes di berbagai wilayah menunjukkan bahwa perkara para ulama telah menjadi simbol penolakan terhadap pembatasan kebebasan beragama dan kebijakan keamanan pemerintah Al Khalifa.