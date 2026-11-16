Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Menurut laporan media Bahrain, pengadilan juga menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada dua ulama Syiah terkemuka lainnya, Syekh Muhammad Sanqur dan Syekh Ali al-Sadadi. Sejumlah tokoh agama dalam perkara tersebut dijatuhi hukuman mulai dari 15 tahun penjara hingga penjara seumur hidup.

Vonis itu dijatuhkan dalam persidangan massal yang, menurut laporan Human Rights Watch, melibatkan 69 terdakwa, termasuk 60 ulama Syiah.

Otoritas Bahrain menuduh para aktivis Bahrain menjalin hubungan dengan lembaga-lembaga Iran, membentuk kelompok ilegal, dan melakukan kegiatan yang menentang sistem politik negara. Keluarga para terdakwa dan aktivis hak asasi manusia membantah tuduhan tersebut.

Vonis dijatuhkan sehari setelah warga di sejumlah wilayah Bahrain, termasuk Sitra, Karzakan, Abu Saiba, dan Karranah, turun ke jalan pada Minggu malam untuk memprotes persidangan para ulama Syiah.

Sejumlah organisasi hak asasi manusia sebelumnya telah mengkritik jalannya persidangan massal itu. Mereka menyoroti laporan tentang penyiksaan, pengakuan paksa, dan pelanggaran hak atas peradilan yang adil, serta meminta agar hak-hak para terdakwa dijamin.

Di tengah gelombang protes beberapa hari terakhir, vonis terbaru ini kembali membuat kebijakan keamanan dan peradilan pemerintah Al Khalifa terhadap para tokoh agama Syiah menjadi sorotan kelompok oposisi dan organisasi hak asasi manusia.