Kantor Berita Internasional Ahlulbait - ABNA - Otoritas peradilan Bahrain beberapa jam sebelumnya menjatuhkan hukuman penjara jangka panjang kepada 70 ulama terkemuka Bahrain dalam perkara yang disebut ABNA sebagai kasus rekayasa. Sebanyak 67 orang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, sementara tiga orang lainnya divonis 15 tahun penjara.

Di antara mereka yang dijatuhi hukuman seumur hidup adalah Ayatullah Syekh Isa Qassim, tokoh rujukan keagamaan umat Syiah dan pemimpin revolusi Bahrain, serta Syekh Hussein al-Daihi, Wakil Sekretaris Jenderal Al-Wefaq, kelompok oposisi terbesar terhadap pemerintahan Al Khalifa.

Sidang pembacaan putusan semula dijadwalkan pada Minggu pekan berikutnya. Menurut ABNA, setelah angkatan bersenjata Iran menyerang pangkalan-pangkalan AS di kawasan Al-Riffa, Bahrain, dua malam sebelumnya, pengadilan pada Minggu malam mendadak memberi tahu kuasa hukum para ulama, di luar jam kerja, bahwa sidang akan digelar pada Senin pagi.

Dalam pernyataannya, Syekh Abdullah al-Saleh mengecam pemerintah Al Khalifa atas vonis yang ia sebut sewenang-wenang dan melanggar hukum, terutama hukuman penjara seumur hidup terhadap para ulama Syiah, termasuk Ayatullah Syekh Isa Qassim. Berikut pernyataannya.

بسم الله الرحمن الرحیم

((إِنَّ رَبَّکَ لَبِالْمِرْصادِ))

Sejak dahulu, para ulama Syiah berada di barisan terdepan dalam membela mereka yang tertindas dan menjaga keyakinan agama. Mereka menjalankan tugas itu dengan semangat membela kebenaran dan menjunjung tinggi kalimat Allah. Jalan ini penuh rintangan, dan banyak di antara mereka harus membayar harga mahal. Sebagian dipenjara, sebagian gugur sebagai syuhada, dan sebagian lainnya terpaksa meninggalkan tanah air.

Para ulama Syiah di Bahrain, sebagaimana ulama lainnya, tetap menjalankan tanggung jawab agama dan moral mereka. Mereka membela keyakinan dan martabat komunitasnya. Mereka meyakini bahwa menyuarakan kebenaran dan berpegang teguh pada prinsip adalah kewajiban yang tidak dapat digugurkan oleh ancaman seberat apa pun.

Vonis yang dijatuhkan terhadap para ulama hari ini menyingkap watak pemerintah yang sebenarnya, sekaligus mengungkap rencana untuk menyingkirkan salah satu unsur utama negeri ini dan merusak identitas serta keberadaannya.

Kini, vonis penjara seumur hidup terus berulang. Pemerintah bersikeras menjatuhkan hukuman itu kepada tokoh oposisi dan ulama, dengan dukungan dan dorongan terang-terangan dari Amerika Serikat.

Para ulama negeri ini layak dihormati dan peran mereka dalam kehidupan agama serta masyarakat patut dihargai. Pihak berwenang justru memenjarakan dan menyiksa mereka.

Kami menuntut pembebasan segera dan tanpa syarat bagi seluruh tahanan, terutama para ulama. Kami juga menuntut agar tindakan yang menyasar mereka dihentikan serta hak dan martabat mereka dihormati.