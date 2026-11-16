Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Di tengah berlanjutnya tekanan terhadap komunitas Syiah, pemerintah Al Khalifa di Bahrain menjatuhkan vonis penjara seumur hidup dan 15 tahun penjara terhadap 53 ulama dan tokoh agama di negara tersebut.

Di antara mereka yang dijatuhi vonis penjara seumur hidup adalah Ayatullah Syekh Isa Qassim, Allamah Syekh Ali al-Sadqi, Syekh Muhammad Sanqur, Syekh Ali Rahma, Syekh Mahmoud al-Aali, dan Syekh Hani al-Banna.

Menanggapi vonis terhadap puluhan ulama terkemuka Bahrain itu, Al-Rashed mengeluarkan pernyataan yang mengecam putusan tersebut. Ia menyebutnya sebagai penghinaan terhadap jutaan umat Syiah di seluruh dunia. Berikut pernyataannya.

“Vonis berat dan pelabelan politik yang dipaksakan pemerintah terhadap para ulama di Bahrain hari ini berdampak pada mereka yang dijatuhi hukuman, para marja, lembaga-lembaga pendidikan agama, serta martabat seluruh umat Syiah di dunia.

“Persidangan dan vonis tidak adil yang hari ini dijatuhkan terhadap tokoh-tokoh terkemuka komunitas Syiah di Bahrain merupakan upaya melemahkan dan penghinaan terang-terangan terhadap jutaan umat Syiah di seluruh dunia. Penghinaan terhadap para tokoh itu merupakan penghinaan langsung terhadap otoritas keagamaan Syiah di Najaf dan Kota Suci Qom, sekaligus penghinaan terbuka terhadap seluruh lembaga pendidikan agama Syiah di berbagai penjuru dunia.

“Setiap upaya menyerang identitas dan keyakinan agama, meruntuhkan wibawa para ulama dan tokoh agama, atau melemahkan peran mereka pada dasarnya merupakan upaya meruntuhkan identitas umat Syiah itu sendiri. Ini adalah kejahatan besar dan bahaya serius. Dampak buruknya akan menimpa pemerintah dan pihak-pihak yang mengambil keputusan sewenang-wenang dan arogan ini.

“Tunggu dan lihat apa yang akan terjadi besok …”