Kantor Berita Internasionala Ahlulbait -ABNA- Pengadilan Tinggi Pidana Bahrain menjatuhkan hukuman penjara jangka panjang terhadap sejumlah ulama dan tokoh agama terkemuka dalam perkara yang melibatkan 70 ulama Bahrain dan dinilai sebagai kasus rekayasa.

Ayatullah Syekh Isa Qassim dan Syekh Hussein al-Daihi, Wakil Sekretaris Jenderal Al-Wefaq, kelompok oposisi terbesar terhadap pemerintahan Al Khalifa, termasuk di antara tokoh yang dijatuhi vonis penjara seumur hidup.

Persidangan yang menuai kontroversi tersebut berlangsung di tengah berlanjutnya aksi protes masyarakat dan pemblokiran sejumlah jalan beberapa jam sebelum sidang terhadap para ulama Syiah dimulai.

Menanggapi perkembangan tersebut, Asosiasi Amal Islam Bahrain (Amal) mengeluarkan pernyataan yang menyebut vonis penjara seumur hidup terhadap para ulama Syiah sebagai kejahatan baru dalam catatan pemerintahan Al Khalifa dan kelanjutan dari perang sektarian terhadap rakyat Bahrain.

Berikut pernyataan lengkapnya.

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا یَعْمَلُ الظَّالِمُونَ﴾

"Dan janganlah sekali-kali engkau mengira bahwa Allah lengah terhadap apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim."

Mahabenar Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung.

Asosiasi Amal Islam Bahrain (Amal) menyampaikan kecaman dan kemarahan yang sangat keras terhadap vonis tidak adil berupa hukuman penjara seumur hidup yang dijatuhkan kepada para ulama terkemuka komunitas Syiah.

Kami memandang putusan tersebut sebagai kejahatan peradilan baru yang menambah catatan kelam kelompok penguasa Al Khalifa. Putusan itu juga menjadi bukti nyata berlanjutnya perang sistematis yang dilancarkan rezim terhadap rakyat kami, sebagai upaya putus asa untuk mematahkan tekad komunitas Syiah serta merusak identitas dan eksistensi mereka.

Vonis yang dilandasi motif balas dendam ini kembali memperlihatkan hakikat sebuah pemerintahan yang menggunakan lembaga peradilan sebagai alat penindasan dan pembalasan politik, serta menjadikan pengadilan sebagai sarana untuk menjatuhkan hukuman represif dan penyiksaan, tanpa mengindahkan prinsip-prinsip paling mendasar dari keadilan dan perlakuan yang adil.

Apa yang sedang terjadi bukanlah penegakan keadilan, melainkan pembalasan politik dan sektarian yang dilakukan secara terang-terangan.

Hukuman berat yang dijatuhkan pengadilan terhadap para ulama hanyalah babak baru dari perang yang dilancarkan kelompok penguasa terhadap komunitas yang memiliki akar sejarah kuat di Bahrain.

Penindakan terhadap Ulama Syiah Merupakan Bagian dari Agenda Sistematis

Kami menegaskan bahwa tindakan yang menyasar para ulama Syiah bukanlah peristiwa sesaat ataupun tindakan yang terjadi secara kebetulan.

Sebaliknya, tindakan tersebut merupakan bagian dari agenda sistematis yang bertujuan menghapus identitas, membatasi keyakinan agama, memecah belah masyarakat, dan memaksa warga Syiah tunduk melalui penangkapan, penyiksaan, vonis bermotif balas dendam, serta pembatasan terhadap syiar dan lembaga-lembaga keagamaan.

Ini merupakan perang terbuka terhadap setiap warga Syiah yang menyasar eksistensi, martabat, dan identitas mereka.

Segala upaya untuk menutupi kenyataan tersebut melalui slogan-slogan palsu tidak akan mampu memengaruhi rakyat kami.

Kepada kelompok penguasa Al Khalifa, kami menyampaikan bahwa penindakan terhadap para ulama dan penjatuhan hukuman penjara seumur hidup tidak akan membuat kalian berhasil mencapai sesuatu yang selama bertahun-tahun gagal kalian wujudkan melalui penindasan dan pemerintahan otoriter.

Kalian tidak akan mampu merampas identitas rakyat kami atau mematahkan tekad mereka melalui penjara dan vonis yang dilandasi balas dendam.

Sebab, rakyat Bahrain bukanlah kawanan yang dapat dijinakkan melalui kebijakan intimidasi dan penghinaan.

Kami menyatakan bahwa rezim Al Khalifa bertanggung jawab sepenuhnya atas meningkatnya ketegangan yang berbahaya ini beserta seluruh dampak yang ditimbulkannya.

Kami juga menegaskan bahwa berlanjutnya kebijakan permusuhan tersebut hanya akan memperdalam ketegangan dan semakin memperlihatkan watak sektarian yang menjadi dasar pemerintahan ini.

Setiap vonis tidak adil yang dijatuhkan terhadap rakyat kami menjadi bukti mengenai karakter rezim tersebut dan kebijakannya yang bertumpu pada penindasan, diskriminasi, serta pembalasan.

Kami menyerukan kepada seluruh masyarakat dunia yang menjunjung kebebasan dan keadilan agar mengungkap tindakan-tindakan tersebut kepada publik.

Jangan memberikan perlindungan politik ataupun pembenaran moral kepada rezim Al Khalifa untuk terus menindak para ulama dan warga negara.

Berdirilah secara terbuka bersama orang-orang yang dizalimi dan ditindas.

Kami, Asosiasi Amal Islam Bahrain (Amal), menegaskan bahwa martabat para ulama tidak dapat ditawar, identitas rakyat kami tidak dapat dihapus, dan kebijakan pemenjaraan serta vonis tidak adil tidak akan pernah menciptakan stabilitas ataupun memberikan legitimasi.

Pemerintahan yang memerangi para ulama dari rakyatnya sendiri dan melakukan pembalasan terhadap warga negara karena identitas serta keyakinan mereka, sesungguhnya sedang memperlihatkan kebangkrutan politik dan moralnya.

Pemerintahan semacam itu juga menunjukkan ketakutannya terhadap suara kebenaran dan kehendak rakyat.

Kejahatan ini akan tetap menjadi noda hitam dalam sejarah rezim Al Khalifa. Waktu tidak akan mampu menghapusnya, begitu pula berbagai kampanye pengelabuan dan pembenaran.

Kebebasan pada akhirnya akan menjadi milik para ulama dan tahanan.

Kezaliman, pemerintahan otoriter, dan penindasan sektarian akan berakhir.

Tidak ada legitimasi bagi lembaga peradilan yang dijadikan alat untuk melayani pemerintahan otoriter dan melakukan pembalasan politik.

Asosiasi Amal Islam Bahrain (Amal)

Manama, Bahrain

Senin, 6 Jumadil Akhir 1448 H

16 November 2026