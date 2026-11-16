Menurut laporan kantor berita ABNA, situs Bright Bart melaporkan dengan mengutip Presiden Irak Nizar Amidi: Baghdad siap membantu tercapainya kesepakatan damai antara Iran dan Amerika.

Ia menambahkan: Kami selalu mengikuti pembicaraan dan konsultasi mengenai negosiasi antara Iran dan Amerika dan membantu terwujudnya perdamaian di antara mereka sejauh mungkin.

Amidi menyatakan: Saya meminta Presiden Amerika Donald Trump untuk kembali pada apa yang ia sampaikan di awal masa kepresidenannya, yaitu mengakhiri semua perang, baik antara Ukraina dan Rusia maupun perang-perang lain di dunia.