Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Al Jazeera, Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menyatakan: Dunia membutuhkan terwujudnya perdamaian dan berakhirnya konflik di Gaza, Yaman, Sudan, Timur Tengah, dan Ukraina.

Guterres, seperti biasa, tidak menyebutkan faktor-faktor yang memicu peperangan ini, yang sebagian besar adalah Amerika dan rezim Zionis.

Ia menambahkan: Kita semua menghadapi badai konflik, perubahan iklim, dan krisis kenaikan biaya hidup dan energi.

Guterres menegaskan: Saya menegaskan komitmen tanpa syarat PBB untuk mendukung kebebasan bergerak kapal dalam segala kondisi.