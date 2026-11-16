Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip portal informasi Kementerian Luar Negeri Mesir, Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdel Ati dan Menteri Luar Negeri Pakistan Mohammad Ishaq Dar melakukan pembicaraan telepon.

Dalam pembicaraan telepon ini, dibahas perkembangan kawasan dan upaya yang sedang dilakukan untuk menahan ketegangan dan mencegah meluasnya kerangka konflik.

Kedua pihak selanjutnya bertukar pandangan tentang upaya dan proposal yang diajukan untuk menahan krisis dan menegaskan pentingnya kelanjutan koordinasi dan kerja sama bersama untuk menciptakan kondisi bagi dimulainya kembali dialog, proses diplomatik, dan negosiasi antara Amerika dan Iran.

Menteri Luar Negeri Mesir dan Pakistan juga menilai perlunya intensifikasi aktivitas diplomatik dan koordinasi upaya dalam kerangka mekanisme empat pihak regional guna mendukung upaya mengurangi intensitas ketegangan dan memulihkan stabilitas kawasan.