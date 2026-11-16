Menurut laporan kantor berita ABNA, Mike Pence, Wakil Presiden Donald Trump pada periode pertama kepresidenannya, dalam wawancara dengan program "Meet the Press" milik jaringan televisi NBC menyatakan: Saya kira sebagian dari alasan yang membuat para pemilih (dalam pemilihan sela Kongres Amerika) kecewa adalah bahwa karena alasan yang tidak diketahui (setelah agresi ilegal terhadap Iran), kita berhenti setelah 5 minggu.

Wakil Presiden periode pertama kepresidenan Trump mengklaim: JD Vance adalah orang baik, tetapi Wakil Presiden salah dalam hal ini.

Mike Pence mengenai korupsi di pemerintahan Trump juga menegaskan: Anggota keluarga para pejabat kabinet, dan bahkan keluarga presiden sendiri terlibat dalam korupsi; masalah-masalah ini benar-benar mengkhawatirkan rakyat Amerika. Peningkatan satu miliar dolar kekayaan bersih melalui mata uang kripto mengejutkan orang Amerika.

Ia kemudian menambahkan: Terutama fakta bahwa sebagian besar sumbernya telah disediakan di dunia Arab sebelum upacara pelantikan. Harus saya katakan, dalam perjalanan saya ke seluruh negeri, saya menyadari bahwa semua masalah ini telah mengkhawatirkan banyak pendukung paling gigih kita di seluruh Amerika; mereka yang masih mengingat janji kampanye untuk "mengeringkan rawa" [korupsi]. Pemerintahan (Trump) sendiri dan saya kira secara pribadi Wakil Presiden (JD Vance) telah mendorong partai ke arah yang sangat jauh dari tanggung jawab finansial.