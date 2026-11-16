Menurut laporan kantor berita ABNA, Senator Chris Van Hollen hari ini, Minggu, dalam wawancara dengan CNN menyatakan: Saya juga percaya bahwa saat ini kita harus menggunakan semua kewenangan kita untuk mengakhiri perang ilegal terhadap Iran ini.

Senator Amerika ini menambahkan: Hal ini berarti bahkan satu sen pun [tidak boleh dikeluarkan lagi]. Ini telah menjadi posisi saya, tetapi posisi pemimpin mayoritas saat ini [di Dewan Perwakilan Rakyat] tidak demikian.

Senator Chris Van Hollen menegaskan: Saya kira rakyat Amerika (sebagai hasil pemilihan sela Kongres Amerika) telah mengatakan: akhiri perang dan bertindaklah sekarang untuk menurunkan harga.