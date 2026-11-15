Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip Al-Maalomah, Falih al-Khazraji, ketua faksi parlemen Muntasirun, menegaskan bahwa AS berupaya secara terencana dan bertarget untuk menciptakan kekacauan dan ketidakstabilan di Irak dan seluruh kawasan.

Ia menambahkan bahwa kelompok-kelompok internal di Irak harus mengambil posisi bersatu terhadap aktivitas ini dan memperkuat persatuan di antara mereka.

Al-Khazraji menegaskan bahwa kebijakan AS terhadap Irak dan kawasan telah menjadi jelas bagi semua orang, dan terutama Washington berupaya memperpanjang krisis dan menciptakan kekacauan dengan tujuan menjamin kelangsungan pengaruhnya. Negara ini, dengan menggunakan tangan-tangannya dan tekanan politik dan ekonomi, berupaya mengacaukan situasi dan melemahkan stabilitas negara-negara kawasan; negara-negara yang telah menentang diktat asing.

Ia mengatakan: Menetralkan aktivitas destruktif ini memerlukan kewaspadaan nasional dan persatuan internal antara rakyat dan kelompok-kelompok politik.