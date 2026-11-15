Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip Reuters, Antony Blinken, mantan Menteri Luar Negeri AS, dalam pernyataannya tentang Iran menyatakan: Pilihan yang dipilih Trump, yaitu tindakan militer, menurut keyakinan saya adalah kesalahan; karena semua pemerintahan sebelumnya juga telah memeriksa pilihan ini dan sampai pada kesimpulan bahwa tindakan seperti itu harus benar-benar menjadi jalan terakhir.

Mantan Menteri Luar Negeri AS dalam hal ini mengatakan: Bahkan jika Anda melakukan tindakan seperti itu, mungkin Anda bisa mendorong Iran mundur untuk sementara waktu, tetapi sebenarnya kemunduran ini mungkin hanya sekitar satu atau dua tahun. Sebaliknya, program [nuklir] mereka akan disembunyikan lebih dalam di tanah, dan mereka akan kembali dan bahkan melakukan aktivitas yang lebih luas.

Antony Blinken kemudian menambahkan: Meskipun jelas ada jalan keluar bagi presiden dan masih ada, masalah jalan keluar ini adalah bahwa itu memerlukan penerimaan kenyataan bahwa ia tidak berhasil. Karena jalan keluar ini memerlukan semacam kompromi dengan Iran; dan itulah yang ia hindari untuk menerima.

Blinken mengatakan: Masih ada jalan keluar dari situasi ini. Saya pikir mencapai kesepakatan dan solusi diplomatik sangat mungkin dilakukan. Tetapi dalam kerangka solusi seperti itu, tindakan Iran dalam program nuklirnya mungkin tidak jauh berbeda dari apa yang ada dalam kesepakatan yang dibatalkan oleh Trump (JCPOA), dan pasti tidak akan lebih baik. Menerima kenyataan ini sangat sulit baginya.

Ia kemudian menambahkan: Mengenai Selat Hormuz yang tidak menjadi masalah sebelum dimulainya perang ini, sekarang kita menghadapi masalah yang harus ditangani. Dan keputusan ini hampir pasti akan memberikan konsesi kepada Iran. Saya sama sekali tidak ingin mengatakan hal seperti itu, tetapi mungkin kenyataannya memang demikian: semacam "biaya" yang tentu saja tidak disebut biaya.

Mantan Menteri Luar Negeri AS menambahkan: Luas Iran 4 kali California dan 3 kali Irak. Negara ini memiliki populasi 90 juta orang. Jalur pantai ini di sepanjang Selat Hormuz tidak ada habisnya. Senjata yang masih diproduksi Iran ditempatkan di kedalaman wilayah negara ini, dan jangkauannya begitu jauh sehingga tidak mungkin menghancurkan semuanya dengan mudah. Untuk melakukan tugas seperti itu, mungkin diperlukan semacam invasi darat yang itu sendiri merupakan bencana total. Iran sebenarnya dibandingkan dengan saat ketika peristiwa ini dimulai, berada dalam posisi yang lebih kuat di kawasan.