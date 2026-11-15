Menurut laporan kantor berita ABNA, surat kabar Wall Street Journal mengutip pejabat Amerika melaporkan bahwa Iran masih memiliki cadangan rudal yang sangat besar. Lanjutan laporan ini menyatakan bahwa Iran terus membangun kembali cadangan rudalnya. Perkiraan tentang gudang senjata rudal Iran memiliki tingkat kepercayaan yang rendah. Alasan untuk ini adalah kompleksitas dalam menentukan jumlah pasti rudal yang dimiliki Iran, termasuk rudal yang siap diluncurkan dan rudal yang ada di gudang.

Dalam laporan ini ditekankan bahwa pembangunan kembali cadangan rudal Iran bertentangan dengan klaim pejabat pemerintahan AS termasuk Trump bahwa kekuatan militer Iran telah dihancurkan.

Kemarin juga surat kabar Zionis Maariv melaporkan bahwa Iran mempersiapkan diri untuk putaran baru konflik dengan rezim Zionis. Ini terjadi ketika AS dan rezim Zionis menghadapi kenyataan yang bertentangan dengan pernyataan pejabat mereka selama setahun terakhir tentang kemampuan militer Iran.