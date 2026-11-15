Menurut laporan kantor berita ABNA, kantor berita Reuters mengutip sumber-sumber yang mengetahui melaporkan bahwa Donald Trump, presiden AS, dalam beberapa hari terakhir telah memberitahu penasihat seniornya bahwa ia mungkin akan menahan diri dari agresi baru terhadap Iran dengan syarat Amerika tidak menghadapi tindakan provokatif baru dari Teheran atau angkatan bersenjata Yaman!

Ini terjadi ketika Trump sejak awal agresi terhadap negara kita selalu mengklaim dengan berbagai retorika dan omong kosong bahwa melalui agresi ini ia bermaksud menundukkan Iran. Berbagai sumber media telah berulang kali melaporkan bahwa presiden AS setelah gagal mencapai tujuannya di Iran mencari jalan keluar yang terhormat dari lumpur perang.

Sumber-sumber tersebut menegaskan bahwa posisi Trump ini berasal dari serangkaian laporan intelijen dan berbagai pertemuan dengan penasihat keamanan nasional AS di tengah ketidakpastian keputusan Trump mengenai cara mengakhiri perang.

Mereka menambahkan bahwa Trump selama dua minggu terakhir telah menanyakan pendapat Mohammed bin Salman, putra mahkota Arab Saudi, dan Recep Tayyip Erdogan, presiden Turki, mengenai tidak dilakukannya agresi baru terhadap Iran. Bin Salman pada 31 Oktober dan Erdogan dalam tiga percakapan sejak 28 Oktober menekankan perlunya mengakhiri perang ini. Laporan intelijen AS menunjukkan bahwa agresi baru terhadap Iran tidak akan pernah menyebabkan perubahan posisi negara ini.