Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip kantor berita Al Jazeera, Kaja Kallas, penanggung jawab kebijakan luar negeri Uni Eropa, dengan mengambil sikap pasif terhadap berlanjutnya kejahatan para penjajah Yerusalem, hari ini Sabtu dalam pernyataannya menyatakan: Kami meminta Israel mengizinkan bantuan kemanusiaan mencapai Jalur Gaza.

Penanggung jawab kebijakan luar negeri Uni Eropa dalam hal ini melanjutkan: Kami meminta Israel membuka kembali penyeberangan yang menuju Gaza. Banjir dan hujan di Jalur Gaza telah semakin memperburuk situasi yang sudah buruk di wilayah ini.

Ini terjadi ketika «Jens Laerke» juru bicara Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB «OCHA» mengatakan bahwa hujan lebat terbaru di Jalur Gaza telah mempengaruhi lebih dari 200 ribu rakyat Palestina dan merusak tempat penampungan lebih dari 40 ribu keluarga.

Ia memperingatkan bahwa berlanjutnya hujan dapat memperburuk krisis kemanusiaan di Gaza dan menyebabkan lebih banyak banjir dan kontaminasi sumber air minum. Ia menggambarkan akhir pekan lalu sebagai «mimpi buruk» bagi ratusan ribu orang di Gaza dan mengatakan bahwa PBB telah memperingatkan pihak berwenang rezim Zionis beberapa bulan sebelumnya tentang bahaya banjir dan meminta masuknya tenda dan persediaan bantuan yang lebih luas, tetapi tidak ada kesepakatan yang tercapai dalam hal ini.

Menurutnya, pembatasan rezim Zionis telah membuat rakyat Palestina terjebak di area yang rentan terhadap banjir dan bahkan mempersulit kemungkinan mengganti tenda yang rusak.

Berdasarkan statistik OCHA, sekitar 950 ribu rakyat Palestina tinggal di area penampungan sementara dengan risiko banjir sedang atau tinggi, di mana lebih dari 400 ribu orang di antaranya berada di area berisiko tinggi. Selain itu sekitar 150 ribu tenda yang dibeli oleh organisasi kemanusiaan masih belum mendapatkan izin masuk ke Jalur Gaza.