Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip kantor berita Al Jazeera, Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri rezim Zionis, hari ini Sabtu mengklaim: Pertemuan saya dengan Gadi Eisenkot (yang ditugaskan membentuk kabinet di rezim ini) menegaskan pemahaman saya tentang pentingnya membentuk kabinet persatuan pada tahap ini.

Perdana Menteri rezim Zionis, yang jika kabinet dibentuk oleh Eisenkot dan ia tersingkir dari kekuasaan harus masuk penjara karena berbagai kasus korupsi, memohon kepada Gadi Eisenkot, yang ditugaskan membentuk kabinet di rezim ini, dengan kata-kata berikut: Mari kita masuk ke pembicaraan tanpa prasyarat apa pun dan kesampingkan semua perbedaan. Kita harus mencapai kesepakatan tentang keamanan (rezim) Israel dan masa depannya, termasuk masalah wajib militer (dinas militer wajib). Kita harus membentuk kabinet persatuan yang mencakup semua partai dan arus yang mendukung (rezim palsu) Israel. Mari kita duduk bersama di balik pintu tertutup dan tanpa prasyarat apa pun; kesampingkan perbedaan dan batasan timbal balik dan capai kesepahaman.

Menurut laporan Russia Today, Benjamin Netanyahu, yang tidak menyia-nyiakan upaya apa pun untuk tetap berkuasa, menambahkan: Iran ingin menghancurkan Israel dan sekali lagi berusaha menghidupkan kembali program nuklirnya. Iran tidak akan ragu menggunakan senjata nuklir terhadap kita.

Ia, yang karena kekalahan di hadapan Teheran dalam kedua agresi sebelumnya terhadap Iran juga berada di bawah tekanan para pemukim pendudukan, dalam pernyataan demagogis mengklaim: Kita harus menghilangkan ancaman Iran sekali untuk selamanya!