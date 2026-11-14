Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Hussein al-Hajj Hassan, anggota parlemen dari Hizbullah Lebanon, dalam sebuah acara yang diselenggarakan Hizbullah untuk memperingati Hari Syuhada di Kota Al-Baysariyah, menyatakan bahwa tujuan utama serangan terhadap kelompok perlawanan adalah menghentikan peran mereka dalam menentang normalisasi hubungan dengan Israel, pendudukan wilayah, pembangunan permukiman, dan perampasan sumber daya.

Ia mengatakan bahwa Israel telah melakukan pembunuhan terhadap para komandan dan anggota kelompok perlawanan, menyebabkan gugurnya para pejuang, perempuan, dan anak-anak, menghancurkan rumah-rumah warga, serta menduduki sejumlah wilayah. Namun, seluruh tindakan tersebut tidak berhasil melenyapkan kelompok perlawanan.

Anggota parlemen Hizbullah itu juga menyinggung sikap negara-negara besar, khususnya anggota Kelompok Tujuh (G7), serta berbagai pernyataan dan sikap internasional, regional Arab, maupun domestik mengenai kelompok perlawanan.

Menurutnya, perhatian tersebut justru menunjukkan bahwa kelompok perlawanan masih memiliki peran dalam percaturan politik dan keamanan kawasan.

"Meskipun perang telah menyebabkan kerugian besar, kehancuran, dan pendudukan wilayah, tujuan yang hendak dicapai melalui perang-perang tersebut tidak berhasil diwujudkan," ujarnya.

Al-Hajj Hassan menegaskan bahwa kelompok perlawanan masih bertahan, tetap kuat, dan teguh mempertahankan sikapnya.

Ia menambahkan bahwa kehadiran keluarga para syuhada, korban luka, dan tawanan dalam berbagai kegiatan juga memperlihatkan keberlanjutan keteguhan serta kesetiaan terhadap pengorbanan mereka.

Menanggapi tekanan politik, media, keamanan, dan diplomatik terhadap Lebanon dan kelompok perlawanan, Al-Hajj Hassan memperingatkan masyarakat agar tidak terpengaruh perang psikologis maupun propaganda media.

Menurutnya, masyarakat tidak boleh menerima begitu saja setiap informasi yang disebarkan media tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.

Anggota Fraksi Loyalitas kepada Perlawanan itu menegaskan bahwa kelompok perlawanan kini memiliki tekad yang lebih kuat dan sikap yang lebih teguh dibandingkan sebelumnya.

Ia menyatakan bahwa kelompok perlawanan telah melaksanakan berbagai langkah di sejumlah bidang dan akan terus melanjutkannya.

"Mereka yang mengira bahwa perang, tekanan, dan berbagai tindakan lainnya dapat melemahkan kelompok perlawanan, lingkungan sosial pendukungnya, dan rakyatnya telah melakukan kesalahan. Sebab, seluruh kampanye tersebut tidak akan mengubah kenyataan tentang keberadaan kelompok perlawanan," tegasnya.

Aliansi dengan Iran Merupakan Kebanggaan bagi Kelompok Perlawanan

Dalam bagian lain pidatonya, Al-Hajj Hassan menegaskan bahwa kelompok perlawanan tidak berjuang sendirian. "Kami bangga dengan aliansi kami bersama Republik Islam Iran, sementara sejumlah pihak lainnya memilih bersekutu dengan Amerika Serikat. Mereka yang berupaya menjalin hubungan dengan Israel harus meninjau kembali sikap mereka," katanya.

Mengacu pada pernyataan Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance, Al-Hajj Hassan mengklaim bahwa Washington telah mengakui perang terhadap Iran dan hubungan dengan Israel sebagai sejumlah faktor yang menyebabkan kekalahan Partai Republik. Ia meminta pihak-pihak yang berupaya melakukan normalisasi hubungan dengan Israel agar mempertimbangkan konsekuensi dari sikap politik tersebut. Anggota parlemen Hizbullah itu kemudian menyinggung kemampuan strategis Iran.

Menurutnya, salah satu instrumen kekuatan terpenting Iran adalah kemampuannya mengendalikan Selat Hormuz dan memengaruhi harga minyak serta berbagai produk turunannya, termasuk mazut, solar, minyak bakar, dan bensin. Kemampuan tersebut, katanya, memiliki dampak luas terhadap perekonomian Amerika Serikat dan dunia.

Al-Hajj Hassan menilai penggunaan kemampuan strategis itu merupakan hak Iran dalam menghadapi agresi dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

Ia menambahkan bahwa berbagai langkah Amerika Serikat, termasuk penggunaan cadangan minyak strategis dan upaya menurunkan harga energi, belum mampu mengatasi dampak penutupan Selat Hormuz. Al-Hajj Hassan juga menyinggung kemampuan Iran lainnya.

Ia mengklaim bahwa Iran memiliki berbagai instrumen tambahan, termasuk kemampuan melakukan operasi di bidang internet serta penguasaan teknologi dan kemampuan teknis yang memungkinkan negara tersebut menyerang pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan dan menimbulkan kerusakan. Menurutnya, kemampuan dan potensi Iran jauh lebih besar daripada yang selama ini telah diperlihatkan.

Ia juga mengklaim bahwa pembatasan akses terhadap sejumlah pejabat dan anggota Kongres Amerika Serikat untuk memasuki pangkalan militer guna memeriksa tingkat kerusakan menunjukkan adanya upaya Washington menyembunyikan kondisi sebenarnya dari kerusakan yang dialami personel dan fasilitas militernya.

Pada akhir pernyataannya, Al-Hajj Hassan kembali menegaskan bahwa aliansi dengan Republik Islam Iran merupakan kebanggaan bagi kelompok perlawanan.Ia mempertanyakan mengapa sejumlah pihak merasa keberatan terhadap kerja sama tersebut.

Al-Hajj Hassan mengingatkan bahwa kelompok perlawanan telah menghadapi Israel selama beberapa dekade dan mempersembahkan berbagai kemenangan yang dicapainya kepada seluruh rakyat Lebanon. Ia menegaskan bahwa kelompok perlawanan tidak akan mengubah prinsip dan nilai-nilai moral yang selama ini dipegang.

Menurutnya, prinsip-prinsip tersebut bersumber dari keteladanan Imam Ali bin Abi Thalib As dan telah dijunjung tinggi oleh para pemimpin kelompok perlawanan, termasuk Imam Khomeini, Ayatullah Sayyid Ali Khamenei, dan Sayyid Hassan Nasrallah. Ia menegaskan bahwa meskipun menghadapi berbagai tantangan, kelompok perlawanan akan tetap setia kepada prinsip-prinsip tersebut.