Menurut laporan kantor berita ABNA, Amir Mayor Jenderal Hatami, Panglima Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran, saat mengunjungi pameran sisa-sisa drone dan rudal yang ditembak jatuh oleh Kekuatan Pertahanan Udara angkatan bersenjata, sambil mengapresiasi upaya siang dan malam para pejuang kekuatan ini, menyatakan: musuh dengan menyiapkan berbagai alat dan sarana, berupaya mencapai tujuannya di negara kita yang tercinta, namun berkat kebersamaan, upaya berkelanjutan dan pengorbanan para pejuang angkatan bersenjata, khususnya pejuang pertahanan udara, gagal dalam mewujudkan tujuannya.

Dengan menyebutkan sebagian dari pencapaian operasional yang dipamerkan dalam pameran ini, ia menambahkan: berbagai drone besar, rudal dan peralatan yang digunakan musuh yang telah terkena sistem pertahanan udara, dipamerkan di tempat ini dan menggambarkan sebagian dari keberhasilan para pejuang Kekuatan Pertahanan Udara.

Panglima Angkatan Bersenjata dengan menyebutkan pesan-pesan pameran ini bagi musuh dan bangsa Iran mencatat: pameran ini di satu sisi menunjukkan bahwa tanah ini memiliki tentara dan pejuang yang siap, waspada dan berkorban yang dalam kondisi apa pun membela negara dan hari ini lebih bertekad dan lebih siap daripada sebelumnya di jalan membela Iran Islam; di sisi lain, ini memperjelas bagi rakyat dan pejuang kita kenyataan bahwa musuh, bertentangan dengan citra yang ia tampilkan tentang kekuatan dan ketakterkalahkannya melalui perang psikologis dan kognitif, rentan dan peralatan serta sarana militernya dapat ditargetkan di medan pertempuran.

Amir Mayor Jenderal Hatami dengan menekankan kesiapan berkelanjutan Kekuatan Pertahanan Udara dan pejuang angkatan bersenjata lainnya untuk menghadapi setiap ancaman yang mungkin, menyatakan: Kekuatan Pertahanan Udara dalam cahaya pengalaman dan pencapaian pertempuran masa lalu, tidak lalai sejenak pun dari upaya meningkatkan kesiapannya dan telah mampu memperoleh kesiapan baru; oleh karena itu, jika musuh kembali melakukan kesalahan dan melakukan agresi terhadap negara kita, ia akan menghadapi kerusakan yang lebih berat.