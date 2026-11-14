Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip Al Jazeera, Recep Tayyip Erdogan, Presiden Turki, mengatakan: kami akan melanjutkan kerja sama dengan Qatar untuk mencegah berkobarnya kembali perang di kawasan Teluk.

Berdasarkan laporan ini, Erdogan menyampaikan pernyataan ini saat menjamu Emir Qatar di Turki.

Kantor Kepresidenan Turki juga mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani pakta pertahanan bersama dengan Qatar di Turki.

Emir Qatar dan Presiden Turki juga menyaksikan pertukaran sejumlah perjanjian dan nota kesepahaman antara kedua negara.

Emir Qatar mengatakan: kemitraan strategis antara Qatar dan Turki terus berkembang di berbagai bidang, dan pertemuan hari ini adalah tandanya.

Tamim bin Hamad Al Thani menegaskan: saya telah berbicara dengan Erdogan tentang cara-cara menindaklanjuti pencapaian yang ada dan menetapkan prioritas kerja sama bersama pada tahap berikutnya.