Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip jaringan CNBC, Menteri Keuangan Amerika Serikat yang dikenal karena mengambil posisi bermusuhan terhadap rakyat Iran, dalam pernyataannya mengklaim: kepada orang-orang Iran ditawarkan kesepakatan dan mungkin mereka bisa mencapai kesepakatan yang lebih baik sebelum pemilihan.

Berdasarkan laporan ini, «Scott Bessent» lebih lanjut menambahkan: sekarang Presiden Trump tidak berpikir bahwa kami membutuhkan kesepakatan dengan Iran dan kami akan terus memberikan tekanan pada negara ini.

Menteri Keuangan Amerika Serikat dalam pernyataan yang jauh dari rasa kemanusiaan mengklaim: musim dingin yang panjang dan dingin akan menanti orang-orang Iran.

Scott Bessent juga dengan mengulangi klaim tidak berdasar dan bertentangan dengan fakta dari atasannya menambahkan bahwa Iran pada akhirnya akan menginginkan kesepakatan.

Ia juga mengakui bahwa karena ancaman keamanan ia telah mengubah tempat tinggalnya dan pindah ke pangkalan militer.

Menteri Keuangan Amerika Serikat yang karena takut meninggalkan rumahnya dan pindah ke pangkalan militer, mengklaim bahwa ia tidak akan terintimidasi oleh ancaman Iran.