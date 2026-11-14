Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip media Arab, Donald Trump, presiden Amerika yang keliru, sekali lagi dengan mengulangi kesombongan mengklaim bahwa «penghancuran sektor energi, industri dan infrastruktur Iran hanya akan memakan waktu tiga hari».

Trump, yang hingga kini belum mencapai satu pun tujuan agresi terhadap Iran, mengklaim: saya dapat menghancurkan sektor energi Iran dalam satu hari.

Trump kemarin juga dalam pernyataannya dengan mengulangi ancaman militer terhadap Iran, mengklaim bahwa jika perlu ia tidak akan ragu untuk melakukan serangan militer lagi.

Ia juga dengan mengajukan klaim yang bertentangan dengan fakta tentang Selat Hormuz mengklaim bahwa Iran telah kehilangan kendali atas jalur air strategis ini.

Pernyataan ini dikemukakan sementara Trump sekali lagi berusaha dengan mengajukan klaim tentang situasi internal Iran dan Selat Hormuz, mengulangi ancaman militer Washington; klaim yang harus diperhatikan dalam kerangka posisi dan perang psikologis pemerintah Amerika terhadap Iran.