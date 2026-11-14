Menurut laporan kantor berita ABNA, Menteri Luar Negeri Irak dalam wawancara dengan kantor berita France Presse mengatakan: kami tidak dapat menutup perbatasan kami dengan Iran. Tekanan Amerika untuk menutup pos-pos perbatasan dan memberlakukan blokade terhadap Iran terkait dengan kebijakan umum tentang sanksi. Pelaksanaan permintaan ini sulit dan ini akan menjadi semacam sanksi terhadap rakyat Irak. Sampai saat ini, kami belum melaksanakannya. Tetapi kami sedang bernegosiasi dengan pihak Amerika. Karena tidak mungkin.

Fuad Hussein dalam lanjutan wawancara dengan France Presse dalam menjawab pertanyaan apakah Iran memiliki kehadiran militer di Irak, mengatakan: tidak, saya tidak berpikir demikian. Secara militer, mereka tidak hadir di Irak. Maksud saya, jika yang dimaksud adalah unit-unit militer, yaitu unit-unit militer Iran di Irak, kehadiran seperti itu tidak ada.

Menteri Luar Negeri Irak juga mengatakan: situasi «bukan perang dan bukan damai» tidak dapat berlanjut. Entah situasi bergerak menuju perdamaian atau menuju perang. Banyak negara berupaya, karena perang ini bukan lagi sekadar perang antara Amerika Serikat dan Israel di satu sisi, dan Iran di sisi lain. Pada kenyataannya, perang ini menyangkut seluruh kawasan, dan Irak juga terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, tugas kita adalah menjadi mediator atau berupaya menenangkan situasi.