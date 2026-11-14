Menurut laporan kantor berita ABNA, Hubungan Masyarakat Angkatan Bersenjata mengumumkan: beberapa jam yang lalu, sebuah drone «MQ1» milik musuh agresor Amerika terkena dan dihancurkan melalui pencegatandan penembakan yang berhasil dari sistem pertahanan udara baru Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran di bawah jaringan terpadu markas komando bersama pertahanan udara negara, di wilayah Kuhestak (pesisir Sirik).

Kami tidak akan ragu sejenak pun dalam menjaga dan mempertahankan integritas wilayah, perbatasan laut dan kepentingan Republik Islam Iran.