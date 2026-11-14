Menurut laporan kantor berita ABNA, «Gholamhossein Darzi», Duta Besar dan Perwakilan Republik Islam Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Jumat sore waktu setempat (13 November 2026 bertepatan dengan 22 Aban 1405) dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB di bawah agenda "Situasi di Timur Tengah" dengan menyatakan bahwa Iran tidak pernah menutup pintu diplomasi, mengatakan: Iran selama dua tahun terakhir, telah berkali-kali memasuki negosiasi dengan niat baik. Namun, Amerika Serikat setiap kali memilih agresi dan ancaman alih-alih diplomasi; pendekatan yang masih berlanjut hingga saat ini.

Diplomat tertinggi Republik Islam Iran di PBB menegaskan: pengalaman berulang ini telah menciptakan ketidakpercayaan yang mendalam dan menimbulkan keraguan serius tentang prospek dimulainya kembali negosiasi, tanpa adanya jaminan yang kredibel untuk mencegah terulangnya tindakan ilegal tersebut. Jalan ke depan sudah jelas. Jika Washington benar-benar berkomitmen pada solusi diplomatik, mereka harus segera dan tanpa syarat mengakhiri agresi mereka, memberikan jaminan kredibel untuk tidak terulang, menghormati hak-hak kedaulatan Iran, mencabut blokade laut dan semua tindakan koersif sepihak dan ilegal lainnya, dan menunjukkan komitmen nyata mereka terhadap diplomasi dalam praktik.

Duta Besar dan Kuasa Usaha Iran untuk PBB pada saat yang sama menegaskan: izinkan saya mengatakan dengan jelas dan tegas: setiap pembaruan perang agresi dari Amerika Serikat dan rezim Israel akan menghadapi respons segera dan tegas tanpa keraguan apa pun; respons yang akan menargetkan sumber agresi, di mana pun berada. Iran seperti sebelumnya, akan menggunakan hak inherennya untuk membela diri secara sah sesuai dengan hukum internasional.

Darzi kepada Dewan Keamanan menegaskan: Iran akan terus mengambil semua langkah yang diperlukan dan tepat untuk membela rakyat, keamanan, kepentingan vital, kedaulatan dan integritas wilayahnya, mempertahankan pencegahan yang kredibel dan berkelanjutan dan memastikan tidak terulangnya agresi lain. Dewan ini harus mengarahkan tuntutannya kepada agresor, bukan korban. Dewan harus meminta Amerika Serikat untuk mengakhiri semua tindakan dan ancaman ilegalnya, mematuhi kewajibannya berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sepenuhnya menghormati hukum internasional.