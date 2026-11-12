Serangan drone terhadap Riyadh; berlanjutnya penghentian penerbangan di bandara-bandara Arab Saudi

Menurut laporan kantor berita Abna mengutip Al Jazeera, juru bicara koalisi di bawah komando Arab Saudi pagi ini Kamis melaporkan pencegatandan penghancuran sebuah drone di wilayah Riyadh.

Media pagi ini telah melaporkan penghentian penerbangan di bandara Riyadh Arab Saudi.

Juru bicara angkatan bersenjata Yaman tadi malam mengumumkan bahwa mereka telah menargetkan bandara Raja Khalid Riyadh dengan tiga misil jelajah dan operasi ini berhasil mencapai tujuannya.

Dalam gelombang terbaru penghentian penerbangan ke bandara-bandara Arab Saudi karena kekhawatiran akan serangan Yaman, Bangladesh mengumumkan telah memperpanjang penghentian penerbangan negaranya ke Riyadh, ibu kota Arab Saudi, karena kekhawatiran akan masalah keamanan, hingga 30 November.