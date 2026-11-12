Semua pangkalan Amerika dari Asia Barat hingga Eropa akan menjadi target sah kami

Menurut laporan kantor berita Abna, Mayor Jenderal Mohsen Rezaei, Sekretaris Dewan Tertinggi Keamanan Nasional, menulis dalam akunnya di salah satu jaringan sosial: Jika Amerika memicu perang lain terhadap Iran, semua pangkalan militer yang terlibat dalam agresi ini dari Asia Barat hingga Eropa akan menjadi target sah serangan mematikan Iran.

Ia melanjutkan: Tidak akan ada jarak aman dan tempat berlindung yang aman bagi para agresor, dan tidak akan ada kekebalan apa pun yang tersisa bagi pangkalan-pangkalan agresor.