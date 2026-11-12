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Semua pangkalan Amerika dari Asia Barat hingga Eropa akan menjadi target sah kami

12 November 2026 - 10:58
Kode berita: 1889804
Source: ABNA
Semua pangkalan Amerika dari Asia Barat hingga Eropa akan menjadi target sah kami

Sekretaris Dewan Tertinggi Keamanan Nasional menulis dalam akunnya: Jika Amerika memicu perang lain terhadap Iran, tidak akan ada kekebalan apa pun yang tersisa bagi pangkalan-pangkalan agresor.

Menurut laporan kantor berita Abna, Mayor Jenderal Mohsen Rezaei, Sekretaris Dewan Tertinggi Keamanan Nasional, menulis dalam akunnya di salah satu jaringan sosial: Jika Amerika memicu perang lain terhadap Iran, semua pangkalan militer yang terlibat dalam agresi ini dari Asia Barat hingga Eropa akan menjadi target sah serangan mematikan Iran.

Ia melanjutkan: Tidak akan ada jarak aman dan tempat berlindung yang aman bagi para agresor, dan tidak akan ada kekebalan apa pun yang tersisa bagi pangkalan-pangkalan agresor.

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