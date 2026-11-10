Menurut laporan kantor berita ABNA, Bruno Rodríguez, Menteri Luar Negeri Kuba, menegaskan bahwa tindakan militer Zionis dalam menghalangi masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, terlebih dalam kondisi yang tidak menguntungkan bagi puluhan ribu pengungsi Palestina, tidak dapat diterima dan merupakan kejahatan.

Ia menambahkan bahwa orang-orang Palestina akibat perang dan genosida di Jalur Gaza terpaksa berlindung di tenda-tenda, namun penurunan suhu udara dan hujan lebat telah menggandakan masalah mereka dan menenggelamkan ribuan tenda.

Menteri Luar Negeri Kuba meminta komunitas internasional untuk tidak membiarkan berlanjutnya kejahatan rezim Zionis di Jalur Gaza.

Gerakan Perlawanan Islam Hamas juga kemarin, dengan menerbitkan pernyataan, mengumumkan bahwa bencana kemanusiaan di Jalur Gaza setelah perang genosida dan kehancuran besar-besaran infrastruktur dan sarana kehidupan masih berlanjut, dan dengan datangnya musim dingin, penderitaan dan masalah penduduk serta pengungsi di wilayah ini semakin memburuk.

Hamas dalam pernyataan ini menegaskan bahwa rezim pendudukan secara terorganisir terus mengelola dan memicu bencana kemanusiaan di Jalur Gaza dan dalam kerangka perang genosida yang sedang berlangsung berupaya memperdalam dan memperpanjang krisis; tindakan yang menurut gerakan ini dilakukan dengan tujuan menghancurkan kehendak rakyat Palestina dan memusnahkan sarana kehidupan di wilayah ini, dan itu dalam kondisi di mana kesepakatan gencatan senjata telah ditandatangani.