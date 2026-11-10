Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip televisi Bloomberg, Pete Hegseth, Menteri Perang Amerika Serikat, tanpa menyebut sifat damai program nuklir Teheran dan dengan campur tangan kurang ajar dan terbuka dalam urusan dalam negeri Iran, mengklaim: tidak harus populer, tetapi bisa jadi perlu. Seseorang harus berdiri melawan kelanjutan program persenjataan nuklir Iran! Selama 47 tahun tidak ada presiden yang ingin melakukan ini! Anda tidak bisa membiarkan mereka mendapatkan bom atom!

Menteri Perang Amerika Serikat untuk menghindari tekanan luas Kongres yang dikendalikan Demokrat mengenai impeachment dirinya, mengklaim: sejarah akan menilai Trump dengan sangat baik dan lembut! Kami tidak khawatir tentang impeachment. Besok pagi saya akan mengadakan konferensi pers tentang ini di Pentagon.