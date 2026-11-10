Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip Pusat Informasi Palestina, «Stephanie Chase», penulis Irlandia, dalam sebuah artikel di surat kabar «The Irish News», menegaskan bahwa akses tak tertandingi terhadap informasi di dunia digital telah merampas kemampuan politisi dan media tradisional untuk menyangkal apa yang terjadi di Jalur Gaza.

Ia mencatat bahwa, berbeda dengan anggapan sebagian orang, dukungan terhadap Palestina bukanlah «mode» atau gerakan pinggiran, melainkan reaksi mendalam dari berbagai lapisan masyarakat.

Chase, dengan menyinggung tekanan yang diberikan kepada tokoh budaya seperti «Sally Rooney» dan «Macklemore» yang karena posisi mendukung Palestina menghadapi pembatasan kerja dan sosial, menambahkan: upaya pemerintah seperti Inggris dan Amerika Serikat untuk memberi label pada aktivis Palestina hanya menunjukkan ketakutan mereka terhadap kekuatan gerakan ini.

Penulis ini di akhir memperingatkan bahwa generasi mendatang akan mengadili mereka yang diam terhadap kejahatan Gaza, dan solidaritas dengan Palestina akan menjadi gerakan yang melampaui batas-batas politik dan media.