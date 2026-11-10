Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip BelTA, «Alexander Volfovich» Sekretaris Dewan Keamanan Belarus dalam pertemuan keempat belas para sekretaris dewan keamanan negara-negara anggota Persemakmuran Negara-Negara Merdeka di Moskow mengatakan: militerisasi Barat dengan tujuan mencapai keunggulan militer tidak lagi disembunyikan, dan pejabat negara-negara ini secara terbuka berbicara tentang kesiapan untuk perang yang mungkin terjadi.

Dengan menyinggung perkembangan keamanan dan meningkatnya ancaman militer dan siber, ia menambahkan: bersamaan dengan proses ini, sifat tekanan eksternal terhadap negara-negara merdeka juga berubah.

Volfovich menegaskan: negara-negara Barat sedang menyempurnakan mekanisme penerapan tekanan kombinasi; mekanisme yang digunakan dengan tujuan campur tangan dalam urusan dalam negeri negara, melemahkan kedaulatan nasional dan mempengaruhi proses politik mereka.

Sekretaris Dewan Keamanan Belarus mengatakan ruang pasca-Soviet telah berubah menjadi arena penerapan tekanan kombinasi para aktor asing, dan Belarus juga menghadapi konsekuensi tekanan ini setiap hari.

Pertemuan keempat belas para sekretaris dewan keamanan negara-negara anggota Persemakmuran Negara-Negara Merdeka diadakan pada tanggal 9 November 2026 (18 Aban 1405) di Moskow. Pembahasan tantangan keamanan kawasan, ancaman lintas batas, terorisme, penyelundupan dan penanggulangan ancaman kombinasi merupakan salah satu poros pertemuan ini.