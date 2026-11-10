Menurut laporan kantor berita ABNA, delegasi Iran di Wina pada hari Senin dalam sebuah pernyataan di salah satu media sosial menulis: patut dipuji, ungkapan «mengutuk keras» jelas dapat digunakan oleh Rafael Grossi, direktur jenderal Badan Energi Atom Internasional. Tetapi mengapa tidak diterapkan secara konsisten dalam semua situasi?

Delegasi ini, dengan menyinggung gambar Grossi yang di dalamnya ia mengutuk terbunuhnya seorang petugas pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia di Ukraina, melanjutkan: ketika bom-bom Amerika dan bom-bom rezim Israel menghantam fasilitas nuklir damai dan terlindungi Iran yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Badan, atau ketika ilmuwan nuklir Iran dibunuh, tindakan-tindakan ini tidak pernah dikutuk. Dalam situasi-situasi itu, direktur jenderal tampaknya menganggap kutukan berada di luar «bidang» dan «pekerjaan»-nya.

Dalam lanjutan pernyataan ini disebutkan: kemarahan dan protes yang selektif bukanlah salah satu pilar keselamatan nuklir dan pengamanan; melainkan salah satu pilar penyusunan resume dan promosi jabatan.

Tanggung jawab institusional dan organisasional bukanlah opsional. Profesionalisme menuntut komitmen dan kinerja yang seragam dan stabil.