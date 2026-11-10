Menurut laporan kantor berita ABNA, Yaser Abdul-Zahra al-Hajjaj, Duta Besar Irak untuk Iran, kepada kantor berita Irak Waa mengatakan: perjalanan Ali Zaidi, perdana menteri Irak, memiliki sifat khusus dan tidak terbuka (rahasia) dan dilakukan dengan tujuan mengkaji cara-cara mengurangi ketegangan dan menurunkan intensitas perang di kawasan.

Yaser Abdul-Zahra al-Hajjaj, Duta Besar Irak untuk Republik Islam Iran, pada hari Senin mengonfirmasi bahwa perjalanan Perdana Menteri Ali Zaidi ke Iran adalah perjalanan pribadi dan tidak diumumkan dengan tujuan membahas cara-cara mengurangi ketegangan di kawasan.

Ia menambahkan: Irak tidak berada di pinggir peristiwa kawasan, melainkan bertindak aktif sesuai dengan kepentingan nasional tertingginya di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Ali Zaidi dan telah mengarahkan upaya diplomatiknya pada pengurangan ketegangan, pencegahan eskalasi lebih lanjut dan penguatan stabilitas kawasan.

Hal ini terjadi sementara sebelumnya beberapa sumber menyatakan kepada Al-Hadath bahwa perjalanan rahasia yang dilakukan delegasi Irak ke Teheran berada di bawah kepemimpinan Ali Zaidi, perdana menteri Irak.

Sumber-sumber ini menambahkan bahwa Donald Trump, presiden Amerika Serikat, dalam pembicaraan telepon menyatakan persetujuannya terhadap proposal yang diajukan oleh perdana menteri Irak.

Menurut sumber-sumber ini, Trump meminta perdana menteri Irak untuk memainkan peran mediator dengan Teheran.