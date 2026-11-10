Menurut laporan kantor berita ABNA, Esmail Baqai, juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran, dalam wawancara dengan saluran televisi Al-Mayadeen, dengan menjelaskan perkembangan terbaru terkait perundingan Teheran dan Washington, mengabarkan pengurangan tenggat waktu pelaksanaan rencana yang diusulkan Iran dari tujuh hari menjadi dua hari dan menyebut langkah ini sebagai tanda keseriusan dan niat baik Republik Islam Iran di jalur diplomasi.

Baqai, dengan menyinggung proses interaksi antara Iran dan Amerika Serikat, menyatakan: Iran untuk menunjukkan keseriusannya dalam memajukan jalur diplomatik, telah mengurangi tenggat waktu pelaksanaan proposal yang diajukan dari tujuh hari menjadi dua hari.

Ia mengkritik pendekatan pihak Amerika dalam perundingan dan menambahkan: di dalam pemerintahan Amerika Serikat terdapat kebingungan yang jelas mengenai lembaga atau pejabat mana yang bertanggung jawab dan memiliki wewenang untuk berunding dengan Iran, dan beberapa pejabat negara ini mengajukan posisi dan tuntutan yang kontradiktif.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri, dengan menyinggung kemungkinan posisi Washington terpengaruh oleh perkembangan politik domestik negara ini, mencatat: tampaknya sebagian dari pendekatan ini berada di bawah pengaruh perhitungan politik domestik Amerika Serikat dan pertimbangan terkait pemilihan presiden tahun 2028.

Baqai juga, dengan mengkritik perubahan tuntutan Amerika Serikat yang terus-menerus, menegaskan: Washington secara terus-menerus mengubah tujuan dan tuntutannya dan secara praktis dengan pendekatan ini menggeser tujuan perundingan.

Ia menegaskan bahwa Republik Islam Iran telah menyampaikan posisi dan proposalnya secara transparan dan melalui perantara, dan komunikasi antara para pihak juga berlanjut melalui pertemuan langsung dan panggilan telepon.

Kondisi terakhir kerja sama Iran dan Badan

Juru bicara Kementerian Luar Negeri dalam bagian lain wawancara ini membahas topik kerja sama nuklir Iran dengan Badan Energi Atom Internasional dan mengatakan: inspektur Badan sekitar 10 hari lalu berkunjung ke Iran untuk melakukan inspeksi berkala terhadap pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr.

Menurut Baqai, inspeksi yang dilakukan terbatas pada pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr dan fasilitas nuklir yang dalam kondisi saat ini terdapat kemungkinan untuk menyiapkan prasyarat yang diperlukan untuk inspeksinya.

Dengan menyinggung kerusakan beberapa fasilitas nuklir lain di negara ini, ia menyatakan: dalam kondisi saat ini, tidak ada protokol dan mekanisme yang jelas untuk inspeksi fasilitas yang rusak, dan Badan Energi Atom Internasional juga tidak memiliki pedoman yang jelas untuk melakukan inspeksi semacam itu.