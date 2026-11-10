Menurut laporan kantor berita ABNA, Mohammad-Baqer Ghalibaf, Ketua Majelis Permusyawaratan Islam, setelah menerbitkan sebuah unggahan di salah satu media sosial, menulis: orang-orang Israel siang dan malam berupaya menyeret Amerika Serikat ke dalam perang tanpa akhir dengan Iran; rawa yang tidak akan mampu dikeluari oleh presiden mana pun — baik sekarang maupun di masa depan, baik dari Partai Republik maupun Partai Demokrat.

Ia menambahkan: selama Washington tidak meninggalkan pola pikir «Israel dulu», Amerika Serikat dan sekutunya bergerak dengan cepat menuju era yang gelap.