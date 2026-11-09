Netanyahu Disebut Mengalami Kehancuran Total di Depan Kamera, Haaretz Soroti Kondisi Psikologisnya

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Benjamin Netanyahu pada malam sebelumnya tampil melalui sebuah pernyataan video yang telah direkam. Haaretz menggambarkan penampilan tersebut sebagai sesuatu yang bahkan tidak cukup dijelaskan dengan istilah "histeris", karena menurut surat kabar itu, apa yang terlihat merupakan bentuk kehancuran total dan hilangnya kendali diri secara nyata di depan kamera.

Dalam laporannya, Haaretz menulis bahwa Benjamin Netanyahu hanya menyerukan persatuan ketika dirinya merasa terancam kehilangan kekuasaan dan kemungkinan tersingkir dari jabatan perdana menteri semakin dekat.

Surat kabar tersebut melanjutkan bahwa bahkan ketika Netanyahu tampil sebagai pembela persatuan, ia dinilai tidak mampu meninggalkan kebiasaannya berbohong dan memutarbalikkan sejarah, termasuk berbagai peristiwa yang belum lama terjadi.

Haaretz juga menyoroti perbandingan yang dibuat Netanyahu antara situasi internal Israel dan perkembangan yang terjadi di Eropa. Menurut surat kabar tersebut, pernyataan itu memperlihatkan apa yang mereka gambarkan sebagai hilangnya keseimbangan psikologis Netanyahu.

Dalam pernyataannya, Netanyahu mengatakan: "Api dan kobaran yang terlihat di jalan-jalan Paris dan Brussel akan tampak tidak berarti dibandingkan dengan api yang akan kita saksikan di jalan-jalan Al-Quds, Tel Aviv, dan Haifa. Israel tidak akan lagi dapat bertahan dengan mudah."

Pada akhir laporannya, Haaretz menegaskan bahwa pernyataan-pernyataan tersebut, menurut penilaiannya, mencerminkan kondisi psikologis Perdana Menteri Israel.