112 Muslim Menang dalam Pemilu Amerika Serikat, Islamofobia Jadi Pendorong Utama Partisipasi Politik

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR) menyatakan bahwa sedikitnya 112 Muslim Amerika berhasil memenangkan pemilihan umum paruh waktu 2026 di tingkat federal, negara bagian, dan lokal.

Mereka berasal dari 168 kandidat Muslim Amerika yang sebelumnya berhasil melewati tahap pemilihan pendahuluan internal partai untuk memperoleh pencalonan. Berdasarkan laporan yang diterima, tujuh Muslim Amerika akan menuju Washington DC.

Enam di antaranya disebut akan menduduki kursi Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat, termasuk sejumlah anggota petahana seperti Ilhan Omar, Rashida Tlaib, André Carson, dan Lateefah Simon.

Sementara itu, sejumlah tokoh baru seperti Adam Hamawi, Aisha Wahab, dan Daryaliza Avila Chevalier juga disebut akan bergabung dengan mereka. Abdulrahman El-Sayed juga dilaporkan akan menjadi Muslim pertama yang masuk Senat Amerika Serikat sekaligus orang pertama dari komunitas tersebut yang menjalani masa jabatan enam tahun di majelis tinggi parlemen.

Kemenangan-kemenangan tersebut dinilai mencatatkan rekor baru dalam sejarah keterlibatan politik masyarakat Muslim Amerika. Perkembangan ini terjadi ketika sejumlah organisasi, seperti Dewan Urusan Publik Muslim (MPAC), Pusat Studi Kebencian Terorganisasi, serta Institute for Social Policy and Understanding (ISPU), melaporkan bahwa sentimen dan retorika anti-Islam, khususnya di kalangan Partai Republik, telah mencapai tingkat tertinggi dalam satu generasi terakhir.

Padahal, umat Islam hanya mencakup sekitar satu persen dari keseluruhan penduduk Amerika Serikat, atau sekitar 5,5 juta jiwa. Namun, komunitas ini menghadapi pengawasan media yang sangat besar serta berbagai serangan di ruang digital.

Sebelum pemilu berlangsung, Dewan Urusan Publik Muslim telah memperingatkan bahwa taktik intimidasi terhadap pemilih berpotensi menghambat warga Muslim Amerika untuk menggunakan hak pilih mereka.

Meski demikian, pendaftaran pemilih Muslim sepanjang tahun sebelumnya meningkat sedikitnya 25 persen. Bahkan, setidaknya satu survei menunjukkan bahwa 93 persen dari mereka telah menggunakan hak pilih.

Survei NBC News menunjukkan bahwa dibandingkan kelompok agama lainnya, pemilih Muslim merupakan kelompok yang memberikan dukungan suara paling besar kepada Partai Demokrat.

Sebagai perbandingan, pada pemilu 2024, lebih dari 20 persen Muslim Amerika memberikan suara kepada Donald Trump karena ia berjanji akan mengakhiri seluruh peperangan dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Urooj Ali, Direktur Komunikasi Georgia Nonpartisan Voter Project, menjelaskan bahwa kecenderungan politik masyarakat Muslim Amerika lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan dibandingkan loyalitas terhadap partai tertentu.

"Kami melihat bahwa umat Islam lebih banyak memberikan suara berdasarkan kebijakan daripada garis kepartaian. Karena itu, banyak dari mereka sebenarnya menganggap diri sebagai pemilih independen, bukan sebagai pendukung Partai Demokrat ataupun Partai Republik," ujarnya.

Ali mengatakan bahwa Negara Bagian Georgia pada tahun ini mencatatkan rekor dalam pemungutan suara awal pada pemilu paruh waktu. Jumlah pemilih yang memberikan suara sebelum hari pemungutan suara utama mencapai tingkat tertinggi sepanjang sejarah pemilu paruh waktu di negara bagian tersebut.

Dalam pemilu kali ini, sekitar 30 ribu Muslim memberikan suara lebih awal. Sebagai perbandingan, pada pemilu 2022, jumlah keseluruhan suara Muslim, termasuk suara yang diberikan pada hari pemilihan, hanya mencapai 36 ribu.

Pengaruh Islamofobia terhadap Pilihan Politik Muslim Amerika

Seluruh perkembangan tersebut berlangsung di tengah meningkatnya berbagai insiden anti-Muslim di sejumlah wilayah Amerika Serikat selama satu bulan terakhir. Insiden-insiden itu mencakup aksi perusakan dan penulisan slogan-slogan penghinaan pada berbagai bangunan di California, ancaman penembakan terhadap perempuan berhijab di Illinois, hingga penembakan di sebuah masjid di California yang menyebabkan seorang petugas keamanan meninggal dunia.

Penembakan di masjid tersebut terjadi tidak lama setelah Dewan Urusan Publik Muslim menerbitkan laporan setebal 36 halaman berjudul Manufacturing the Muslim Threat atau "Menciptakan Ancaman Muslim".

Laporan tersebut mengungkap bahwa para pejabat terpilih dari Partai Republik pada 2025 diduga mengorganisasi kampanye terkoordinasi yang menyasar komunitas Muslim. Kampanye itu mencakup 1.111 unggahan di media sosial, delapan rancangan undang-undang, serta pembentukan sebuah kaukus beranggotakan 62 orang di Kongres Amerika Serikat.

Menurut laporan tersebut, berbagai tindakan itu memenuhi kriteria retorika yang berpotensi memicu kekerasan. Survei Dewan Hubungan Amerika-Islam menunjukkan bahwa Islamofobia menjadi salah satu faktor utama yang mendorong mobilisasi politik Muslim Amerika dalam siklus pemilu kali ini.

Sebanyak 70 persen responden menyatakan bahwa sentimen anti-Islam menjadi motivasi bagi mereka untuk berpartisipasi dalam pemungutan suara.

Sementara itu, Institute for Social Policy and Understanding, lembaga yang menyusun Indeks Nasional Islamofobia di Amerika Serikat, dalam temuan terbarunya untuk 2025 mencatat peningkatan berkelanjutan sentimen anti-Muslim.

Menurut laporan tersebut, pada skala 0 hingga 100, indeks Islamofobia meningkat dari angka 25 pada 2022 menjadi 33 pada 2025.

Meski demikian, berbagai peristiwa tersebut dinilai tidak berhasil mencapai tujuan yang disebut-sebut diinginkan para pelakunya, yakni menciptakan ketakutan di kalangan umat Islam dan menjauhkan mereka dari keterlibatan dalam kehidupan publik.

Samira Munshi, satu-satunya perempuan Muslim yang pernah menjadi anggota Dewan Penasihat Pemimpin Non-Rohani dalam Komisi Kebebasan Beragama pemerintahan Trump, mengundurkan diri pada Maret sebagai bentuk protes terhadap kondisi yang berkembang.

Dalam wawancara dengan Middle East Eye, Munshi mengatakan bahwa perubahan demografi masyarakat Muslim Amerika telah membuat generasi Muslim saat ini lebih berani dan lebih gigih dalam memperjuangkan hak-hak mereka.

"Saya pada dasarnya termasuk Generasi Z. Karena itu, saya tidak sepenuhnya memahami dampak peristiwa 11 September dan situasi yang terjadi pada masa tersebut," katanya.

"Menurut saya, generasi kami yang tumbuh dengan pengetahuan mengenai peristiwa tersebut tidak mengalami tingkat keputusasaan yang sama seperti banyak Muslim yang lebih tua atau mereka yang telah memiliki hak pilih pada masa itu."

"Saya kira, hal inilah yang mendorong generasi sekarang untuk terlibat lebih serius dalam aktivitas politik," tambahnya.

Pengaruh Persoalan Palestina dan Gaza terhadap Suara Muslim Amerika

Munshi menegaskan bahwa perubahan dalam cara masyarakat menantang wacana dan peraturan yang mendukung Israel serta menentang Palestina selama tiga tahun terakhir juga telah mendorong Muslim Amerika untuk mengambil sikap yang lebih tegas.

Survei Dewan Hubungan Amerika-Islam menunjukkan bahwa 76 persen pemilih menempatkan persoalan Gaza dan hak asasi manusia rakyat Palestina sebagai salah satu perhatian terpenting mereka.

Selain itu, sebanyak 80 persen responden secara khusus menyatakan bahwa serangan Israel terhadap Jalur Gaza, yang dalam artikel tersebut disebut sebagai tindakan genosida oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan para peneliti Holocaust, memberikan pengaruh besar terhadap pilihan suara mereka.

Munshi mengatakan bahwa perubahan sikap terhadap persoalan Palestina juga terlihat di berbagai platform media sosial.

"Kami melihat melalui platform media sosial kami bahwa tokoh-tokoh terkenal seperti Tucker Carlson telah mengubah sikap mereka," ujarnya.

Menurutnya, para politisi Demokrat yang selama ini dekat dengan kelompok elite partai secara bertahap mulai digantikan oleh kalangan progresif yang mendukung Palestina dan sangat menentang rezim Zionis.

Politik Identitas dan Persoalan Ekonomi

Berdasarkan survei yang dilakukan Institute for Social Policy and Understanding, meskipun Muslim Amerika memberikan perhatian khusus terhadap Islamofobia dan persoalan Palestina selama masa pemilu, mereka juga memiliki prioritas yang serupa dengan sebagian besar masyarakat Amerika.

Persoalan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja tetap menjadi faktor utama yang memengaruhi pilihan politik mereka. Ahmed Muati, Ketua organisasi nonpartisan American Muslims in Public Service, dalam pernyataan tertulis yang disampaikan kepada Middle East Eye, mengungkapkan kebanggaannya atas meningkatnya jumlah Muslim Amerika yang terlibat dalam pelayanan publik dan menduduki posisi kepemimpinan di berbagai wilayah negara tersebut.

"Saya sangat bangga menyaksikan semakin banyak Muslim Amerika memasuki bidang pelayanan publik dan menduduki posisi kepemimpinan di seluruh negeri kita," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa meningkatnya keterwakilan anggota komunitas Muslim dalam jabatan-jabatan hasil pemilihan umum serta berbagai lembaga masyarakat merupakan perkembangan yang memberikan inspirasi sekaligus memiliki makna penting.

Menurut Muati, keberhasilan tersebut bukanlah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari perjuangan sosial selama bertahun-tahun, ketekunan, kerja keras, serta meningkatnya partisipasi Muslim Amerika dalam menentukan masa depan komunitas dan negara mereka.

"Kemenangan-kemenangan ini merupakan hasil dari aktivitas sosial selama bertahun-tahun, ketekunan, kerja keras, dan semakin besarnya partisipasi Muslim Amerika dalam membentuk masa depan masyarakat dan negara kita."

"Keberhasilan ini mengingatkan kita bahwa suara kita memiliki arti, partisipasi kita sangat penting, dan kita memiliki peran yang berpengaruh serta bermakna dalam berbagai keputusan yang menentukan kehidupan kita," tegasnya.

Catatan redaksional: Terjemahan ini mengikuti isi artikel ABNA yang bersumber dari Shabestan. Terdapat ketidaksesuaian angka dalam teks asli: disebutkan tujuh Muslim menuju Washington DC, tetapi rincian nama dan jabatan yang menyusul tidak konsisten dengan jumlah tersebut. Klaim mengenai kemenangan 112 kandidat, keterwakilan di Kongres, dan hasil survei juga belum diperiksa secara independen dalam terjemahan ini. Angka-angka tersebut sebaiknya diverifikasi sebelum berita diterbitkan ulang.