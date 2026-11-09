70 Ribu Tenda Pengungsi di Gaza Terendam dan Rusak, Blokade Israel Disebut Memperparah Bencana Kemanusiaan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Gerakan Perlawanan Islam Hamas dalam sebuah pernyataan pers mengungkapkan bahwa gelombang cuaca dingin baru-baru ini telah menyebabkan lebih dari 70 ribu tenda pengungsi terendam banjir dan mengalami kerusakan.

Gelombang cuaca buruk tersebut juga berdampak pada kawasan permukiman dan bangunan-bangunan yang sebelumnya telah mengalami keretakan.

Kondisi ini terjadi ketika Israel disebut masih terus menghalangi masuknya berbagai kebutuhan bantuan darurat ke Jalur Gaza, terutama hunian sementara berbentuk kontainer, bahan-bahan perbaikan bangunan, perlengkapan pemanas, serta peralatan pertolongan dan penyelamatan.

Hamas menyatakan bahwa berlanjutnya pembatasan tersebut semakin memperburuk kondisi kehidupan ratusan ribu warga Palestina yang terpaksa mengungsi dari tempat tinggal mereka.

Hamas Sebut Dewan Perdamaian Bertanggung Jawab atas Memburuknya Penderitaan Pengungsi

Dalam pernyataannya, Hamas menilai Dewan Perdamaian (Peace Council) dan direktur eksekutifnya, Nikolay Mladenov, bertanggung jawab secara langsung atas semakin beratnya penderitaan ratusan ribu pengungsi Palestina.

Gerakan tersebut menegaskan bahwa sikap diam mereka terhadap berbagai pelanggaran yang dituduhkan kepada Israel telah memberikan ruang bagi berlanjutnya agresi dan kejahatan massal terhadap rakyat Palestina.

Menurut Hamas, tidak adanya tindakan tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut turut memperburuk situasi kemanusiaan yang dihadapi masyarakat Gaza.

Hamas Desak Pelaksanaan Penuh Kesepakatan Gencatan Senjata

Hamas juga menyerukan kepada para mediator dan negara-negara penjamin perjanjian gencatan senjata agar memberikan tekanan nyata kepada Israel untuk melaksanakan seluruh kewajibannya.

Gerakan tersebut menekankan pentingnya memastikan bantuan kemanusiaan dan berbagai perlengkapan darurat dapat segera masuk ke Jalur Gaza tanpa hambatan.

Selain itu, Hamas meminta agar tidak ada lagi penghalangan terhadap masuknya Komite Nasional ke Jalur Gaza.

Menurut Hamas, pelaksanaan penuh kesepakatan gencatan senjata, khususnya ketentuan mengenai bantuan kemanusiaan, sangat diperlukan untuk meringankan penderitaan warga Palestina yang menghadapi kondisi kehidupan semakin sulit.

Pada akhir pernyataannya, Hamas menyerukan kepada masyarakat internasional serta negara-negara Arab dan Islam untuk segera mengambil langkah nyata guna mengakhiri blokade terhadap Jalur Gaza.

Gerakan tersebut menegaskan perlunya tindakan mendesak untuk menyelamatkan masyarakat Gaza dari dampak perang yang disebutnya sebagai genosida serta blokade berkepanjangan yang terus memperburuk krisis kemanusiaan.