Perubahan Hasil Pemilu di Amerika Serikat dan Israel Tidak Akan Mengubah Sikap Perlawanan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Dr. Ali Fayyad, anggota Fraksi Loyalitas kepada Perlawanan di Parlemen Lebanon, menyampaikan pernyataan tersebut dalam acara mengenang para syuhada Perlawanan Islam dari wilayah Mays al-Jabal.

Acara tersebut diselenggarakan di Kompleks Imam Mujtaba As di Sainte Thérèse, dengan dihadiri para ulama, tokoh masyarakat, dan keluarga syuhada.

Dalam sambutannya, Fayyad menegaskan bahwa perubahan apa pun yang mungkin terjadi sebagai hasil pemilihan umum di Israel dan Amerika Serikat tidak akan mengubah sikap maupun perhitungan strategis kelompok perlawanan.

Ia mengatakan bahwa Donald Trump dan Benjamin Netanyahu telah membayar harga atas petualangan militer mereka yang dinilainya sia-sia.

Menurut Fayyad, langkah-langkah tersebut tidak menghasilkan pencapaian berarti dalam menghadapi Republik Islam Iran. Sebaliknya, dampak negatifnya justru dirasakan oleh Amerika Serikat sendiri, keamanan energi global, serta negara-negara sekutu Washington.

Fayyad menilai bahwa saat ini sedang berlangsung suatu perubahan yang dampaknya dapat terlihat di kubu Amerika Serikat dan para sekutunya.

Menurutnya, terdapat tanda-tanda kegelisahan dan kebingungan dalam menentukan serta mengelola berbagai pilihan kebijakan. Ia juga menilai bahwa pihak tersebut tidak mampu mencapai hasil yang berarti selain kehancuran dan jatuhnya korban jiwa.

Sebaliknya, menurut Fayyad, Iran dan negara-negara sekutunya berada dalam kondisi yang solid, memiliki arah yang jelas, serta tetap teguh dalam menghadapi berbagai tekanan. Ia menyatakan bahwa Iran dan sekutunya memiliki kemampuan untuk mengelola konfrontasi yang sedang berlangsung.

Lebanon Harus Mengambil Pelajaran dari Perkembangan Terakhir

Fayyad menekankan bahwa hal terpenting adalah mengambil pelajaran dari berbagai perkembangan yang terjadi belakangan ini.

Menurutnya, pelajaran tersebut sangat penting bagi masyarakat Lebanon yang menghadapi apa yang disebutnya sebagai agresi Israel yang terus meningkat serta perang genosida.

Ia mengatakan bahwa rakyat Lebanon harus menyadari bahwa hasil dari konfrontasi yang sedang berlangsung belum mencapai tahap akhir.

Fayyad menegaskan bahwa keseimbangan kekuatan dalam menghadapi Israel hanya dapat diwujudkan melalui keteguhan sikap dan dengan mengandalkan peran Republik Islam Iran. Menurutnya, peran Iran telah terbukti tidak dapat diabaikan oleh pihak mana pun.

Ia menyatakan bahwa Iran berhasil menjadikan penghentian perang di kawasan, penghentian serangan terhadap Lebanon, penarikan pasukan dari wilayah Lebanon, serta perlindungan terhadap kedaulatan dan persatuan negara tersebut sebagai agenda utama dalam perundingannya dengan Amerika Serikat.

Fayyad menegaskan bahwa penyelesaian krisis Lebanon tidak mungkin dicapai di luar jalur tersebut.

Ia juga menyatakan bahwa Republik Islam Iran tidak pernah menahan diri untuk menggunakan sumber dayanya guna mendukung rakyat Lebanon, tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan apa pun, baik secara terbuka maupun tersembunyi.

Fayyad Desak Pemerintah Lebanon Meninjau Kembali Kebijakannya

Pada akhir pernyataannya, Fayyad menegaskan bahwa perlindungan terhadap kepentingan nasional Lebanon menuntut pemerintah negara tersebut untuk meninjau kembali sikap dan kebijakannya.

Menurutnya, pemerintah Lebanon harus mengeluarkan kebijakan dan perhitungan politiknya dari kondisi ketidakpastian, ketidakseimbangan, dan ketidakefektifan. Ia menyerukan agar pemerintah kembali menempuh arah kebijakan yang memungkinkan tercapainya tujuan-tujuan nasional Lebanon.