The Hill: Kekalahan Partai Republik Persulit Pendanaan Perang Amerika Serikat terhadap Iran

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Media The Hill melaporkan bahwa kekalahan besar Partai Republik dalam pemilihan umum paruh waktu Amerika Serikat telah mengurangi peluang partai tersebut untuk merealisasikan sejumlah agenda utama Donald Trump sebelum berakhirnya masa kerja Kongres saat ini.

Berdasarkan laporan tersebut, rencana Partai Republik untuk mengesahkan paket anggaran khusus guna membiayai Pentagon dan perang terhadap Iran kini menghadapi ketidakpastian serius. Paket anggaran tersebut sebelumnya dirancang agar dapat disahkan dengan mengatasi hambatan prosedural filibuster yang dilakukan Partai Demokrat.

Selain itu, peluang pengesahan anggaran pertahanan tahunan, reformasi undang-undang mengenai perizinan proyek, serta rancangan undang-undang pertanian sebelum akhir tahun juga semakin kecil. Sumber-sumber dari Partai Republik dan Demokrat di Kongres memperkirakan bahwa perundingan mengenai anggaran tahunan pemerintah juga tidak akan mencapai kesepakatan.

Akibatnya, Kongres kemungkinan terpaksa mengesahkan kembali anggaran sementara hingga Maret atau April 2027 untuk mencegah terjadinya penutupan sebagian kegiatan pemerintah federal (government shutdown).

Kekalahan Partai Republik dalam pemilu serta bertambahnya mayoritas Partai Demokrat di kedua majelis Kongres, sebagaimana disebutkan dalam laporan tersebut, telah mempersulit upaya menghadirkan kembali para anggota Kongres dari Partai Republik ke Washington dan memperoleh dukungan yang diperlukan untuk mengesahkan berbagai rancangan kebijakan yang diinginkan Trump.

Menurut The Hill, perang terhadap Iran juga menjadi salah satu faktor utama yang memperlemah posisi Partai Republik dalam pemilihan umum tersebut.

Analis Amerika: Perang terhadap Iran Merupakan Kesalahan Besar dalam Kebijakan Luar Negeri AS

Sementara itu, Barbara Slavin, analis dari lembaga kajian Stimson Center Amerika Serikat, dalam wawancara dengan TRT World menanggapi klaim Presiden Donald Trump mengenai kemenangan Amerika Serikat dalam perang terhadap Iran.

Slavin mengatakan: "Entah Trump mengklaim kemenangan atau tidak, ia memang selalu mengklaim kemenangan. Namun, kenyataannya tidak ada kemenangan apa pun yang dapat dihasilkan dari perang ini."

Ia menambahkan: "Perang ini merupakan kesalahan yang paling merugikan diri sendiri dalam kebijakan luar negeri, bahkan juga kebijakan dalam negeri, yang pernah dilakukan oleh seorang presiden Amerika Serikat sepanjang hidup dan ingatan saya."

Analis Amerika tersebut selanjutnya menjelaskan bahwa perang terhadap Iran beserta kenaikan harga bensin dan solar yang terjadi setelahnya memiliki kontribusi besar terhadap kekalahan luas yang dialami Partai Republik.

"Perang ini dan kenaikan harga bensin serta solar yang menyusulnya merupakan faktor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap kekalahan besar yang dialami Partai Republik," ujar Slavin.