Mandat Pembentukan Pemerintahan Bisa Diserahkan kepada Netanyahu atau Berujung Pemilu Dini

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Gadi Eisenkot, pemimpin Partai Yashar yang mendapat mandat untuk membentuk pemerintahan, menghadapi tiga skenario utama di tengah kondisi belum tercapainya mayoritas yang diperlukan di Knesset (parlemen Israel).

Skenario pertama adalah membentuk pemerintahan minoritas dengan mengandalkan dukungan dua daftar partai Arab. Dukungan tersebut dapat meningkatkan jumlah kursi yang menopang pemerintahannya hingga mencapai 67 kursi.

Skenario kedua adalah membangun koalisi dengan dua partai keagamaan Yahudi, yakni Shas dan United Torah Judaism (Yahadut HaTorah), yang secara keseluruhan memiliki 13 kursi. Dukungan kedua partai tersebut dapat membantu Eisenkot mencapai ambang batas mayoritas yang diperlukan. Namun, perselisihan mengenai pembebasan para pelajar sekolah agama Yahudi dari kewajiban dinas militer menjadi salah satu hambatan utama bagi terwujudnya opsi tersebut.

Skenario ketiga adalah membentuk pemerintahan persatuan bersama Partai Likud yang dipimpin Benjamin Netanyahu. Koalisi tersebut berpotensi menghasilkan mayoritas 67 kursi di parlemen. Meski demikian, opsi ini menghadapi persoalan politik karena Eisenkot sebelumnya telah berkomitmen untuk menyingkirkan Netanyahu dari kekuasaan.

Menurut laporan Pusat Informasi Palestina, apabila Eisenkot gagal membentuk pemerintahan dalam tenggat waktu 28 hari, terdapat kemungkinan mandat pembentukan kabinet akan diserahkan kepada Netanyahu. Apabila kebuntuan politik terus berlanjut, proses politik Israel juga berpotensi mengarah pada penyelenggaraan pemilihan umum lebih awal.

Haaretz: Netanyahu Hanya Berbicara tentang Persatuan ketika Merasa Terancam Kehilangan Kekuasaan

Surat kabar Israel berbahasa Ibrani, Haaretz, dalam sebuah laporannya menulis bahwa Benjamin Netanyahu hanya memainkan "kartu persatuan" ketika posisi politiknya berada dalam bahaya dan kemungkinan kehilangan kekuasaan semakin nyata. Dengan menyinggung pesan video Netanyahu yang disampaikan pada malam sebelumnya, Haaretz menggambarkan nada dan isi pernyataannya sebagai sesuatu yang sangat kacau.

Surat kabar tersebut menulis bahwa bahkan ketika Perdana Menteri Israel tampil sebagai pihak yang menyerukan persatuan, ia tetap melakukan distorsi terhadap kenyataan dan sejarah yang belum lama berlalu. Haaretz juga menyoroti perbandingan yang dibuat Netanyahu antara perkembangan politik dalam negeri Israel dan situasi di sejumlah kota Eropa.

Dalam pernyataannya, Netanyahu mengatakan: "Api dan kobaran yang terlihat di jalan-jalan Paris dan Brussel akan tampak kecil dibandingkan dengan apa yang akan kita saksikan di Al-Quds, Tel Aviv, dan Haifa. Israel tidak akan dapat bertahan dengan mudah." Menurut Haaretz, pernyataan tersebut menunjukkan besarnya tekanan politik yang sedang dihadapi Netanyahu dalam situasi saat ini.

Maariv: Lingkaran Netanyahu dan Likud Berupaya Mempertanyakan Hasil Pemilu

Surat kabar Israel berbahasa Ibrani, Maariv, melaporkan bahwa Knesset ke-26 dijadwalkan menggelar sidang perdananya pada Selasa. Dalam kondisi normal, sidang pertama tersebut seharusnya hanya bersifat seremonial dan formal sebagai bagian dari dimulainya masa kerja parlemen yang baru.

Namun, Maariv menyebutkan bahwa sebagaimana sejumlah indikasi yang telah terlihat menjelang pemilihan umum, orang-orang di sekitar Benjamin Netanyahu dan Partai Likud sedang berupaya mempertanyakan keabsahan hasil pemilu serta menolak menerima hasil tersebut.

Menurut laporan itu, upaya tersebut merupakan kelanjutan dari sikap politik yang telah mulai terlihat bahkan sebelum pemungutan suara berlangsung.