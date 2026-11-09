Bagian Ketujuh: Solusinya Adalah Menjadi Lebih Kuat

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Dalam bagian-bagian sebelumnya dari tulisan ini telah dibahas sejumlah nasihat yang disampaikan Pemimpin Syahid Revolusi Islam selama satu tahun terakhir sebelum kesyahidannya. Nasihat tersebut ditujukan kepada masyarakat yang bangkit mengemban misi, para pejabat negara, pimpinan tinggi lembaga-lembaga eksekutif, anggota parlemen, serta jajaran lembaga peradilan.

Pada bagian ini, pembahasan difokuskan pada nasihat-nasihat terakhir Pemimpin Syahid kepada para mahasiswa dan pelajar.

Dalam satu tahun terakhir kehidupannya, Pemimpin Syahid Revolusi Islam mengadakan dua pertemuan dengan para mahasiswa dan pelajar. Pertemuan pertama berlangsung pada 22 Esfand 1403 (12 Maret 2025), dalam rangka pertemuan Ramadan, sedangkan pertemuan kedua diselenggarakan pada 12 Aban 1404 (3 November 2025), bertepatan dengan peringatan Hari Perjuangan Melawan Arogansi Global.

Pertemuan ketiga dengan para mahasiswa juga telah dijadwalkan berlangsung pada 10 Esfand. Namun, pertemuan tersebut tidak pernah terlaksana karena beliau gugur sebagai syahid pada 9 Esfand.

Dalam pertemuan terakhirnya dengan para mahasiswa pada 12 Aban 1404, Pemimpin Syahid Revolusi Islam menyampaikan: "Semua orang harus mengetahui bahwa saat ini solusi bagi banyak persoalan adalah menjadi lebih kuat. Negara harus diperkuat. Kaum muda harus menempuh pendidikan dan mengejar kemajuan ilmu pengetahuan dengan sungguh-sungguh. Apabila negara menjadi kuat dan musuh menyadari bahwa menghadapi bangsa yang kuat ini tidak akan memberikan keuntungan bagi mereka, bahkan justru menimbulkan kerugian, maka negara ini pasti akan memiliki ketahanan dan perlindungan. Tidak ada keraguan mengenai hal itu."

Ayatullah Sayyid Mojtaba Hosseini Khamenei, Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam, dalam peringatan satu tahun pertemuan tersebut dan melalui pesan pertamanya dalam rangka Hari Perjuangan Melawan Arogansi Global, juga menyampaikan: "Satu-satunya jalan untuk mencapai tingkat daya tangkal yang mutlak adalah melanjutkan strategi 'Iran yang Semakin Kuat' melalui kemajuan menyeluruh. Persatuan, kesatuan, dan kohesi sosial merupakan unsur utama keberhasilan dalam menempuh jalan tersebut. Karena itu, prinsip-prinsip tersebut harus menjadi landasan bagi setiap ucapan dan tindakan individu maupun sosial, baik dari masyarakat maupun para pejabat."

Memperkuat Hubungan dengan Allah sebagai Fondasi Kekuatan

Dalam pertemuan terakhirnya dengan para mahasiswa, Pemimpin Syahid berulang kali menekankan pentingnya memperkuat hubungan dengan Allah Swt melalui berbagai ungkapan. Bahkan, pada bagian awal pidatonya, beliau memberikan nasihat mengenai pentingnya menjaga hubungan batin dan amalan nyata sebagai bagian dari kedekatan dengan Ahlulbait As.

Beliau mengatakan: "Di mana pun kalian berada, doronglah orang-orang di sekitar kalian agar melaksanakan salat sebagaimana yang diharapkan dari hamba-hamba Allah yang saleh. Kepada putri-putriku tercinta dan para perempuan yang hadir dalam pertemuan ini, saya ingin menyampaikan agar kalian mengingatkan orang-orang di sekitar kalian bahwa persoalan hijab merupakan persoalan agama dan Islam, serta berkaitan dengan ajaran Sayyidah Fatimah az-Zahra dan Sayyidah Zainab. Saya juga berpesan kepada semuanya agar jangan melupakan kedekatan dengan Al-Qur'an. Saya telah berkali-kali mengatakan, bacalah Al-Qur'an setiap hari, meskipun hanya setengah halaman dari bagian mana pun dalam Al-Qur'an. Bukalah Al-Qur'an, bacalah setengah halaman, satu halaman, atau sebanyak yang kalian inginkan dan kalian sukai. Jagalah hubungan kalian dengan nilai-nilai spiritual."

Pada bagian akhir pidato yang sama, beliau kembali menegaskan: "Perkuatlah hubungan kalian dengan Allah. Melalui salat, Al-Qur'an, dan kedekatan dengan hakikat-hakikat agama, raihlah pertolongan Ilahi."

Kekuatan Spiritual dan Keberhasilan Menghadapi Arogansi Global

Salah satu hal penting yang tampak pada bagian akhir kedua rangkaian nasihat tersebut adalah hubungan antara penguatan spiritualitas dan keberhasilan dalam menghadapi arogansi global, sekaligus upaya membangun masa depan yang lebih baik bagi sistem Islam.

Pada akhir bagian pertama nasihatnya, Pemimpin Syahid mengatakan: "Jagalah hubungan kalian dengan nilai-nilai spiritual.

Kaum muda kita, di tengah zaman yang penuh persoalan seperti sekarang ini, baru dapat benar-benar mengatakan 'Matilah Amerika' apabila mereka memiliki kekuatan dari dalam dirinya, baik dari sisi agama, keyakinan, ketawakalan kepada Allah Swt, maupun kepercayaan terhadap kekuasaan Ilahi.

Pemuda yang mampu berdiri menghadapi keangkuhan, kekuasaan, dan ancaman para Firaun zaman sekarang adalah pemuda yang hatinya bersama Allah dan memiliki hubungan dengan-Nya. Jagalah hubungan tersebut.

Apabila kalian memperhatikan persoalan ini, menurut saya, kita akan memperoleh kemajuan yang lebih besar dan lebih baik, baik dalam urusan kehidupan dunia, pengelolaan negara, maupun dalam menghadapi musuh-musuh kita."

Pada bagian kedua nasihat-nasihat moralnya, yang disampaikan menjelang akhir pidato, beliau kembali mengatakan: "Perkuatlah hubungan kalian dengan Allah. Melalui salat, Al-Qur'an, dan kedekatan dengan hakikat-hakikat agama, raihlah pertolongan Ilahi. Dengan demikian, insya Allah, kalian dapat menciptakan masa depan yang lebih baik bagi diri kalian sendiri dan bagi bangsa."

Pentingnya Mempelajari Sejarah Kontemporer Iran

Dalam pidato yang sama, Pemimpin Syahid juga menekankan pentingnya mempelajari sejarah kontemporer Republik Islam Iran. Beliau mendorong para mahasiswa, pelajar, anggota Basij, dan kelompok-kelompok yang memiliki perhatian terhadap buku dan kajian sejarah untuk mempelajari secara mendalam berbagai peristiwa yang pernah terjadi di Iran.

Beliau mengatakan: "Saya sangat menekankan agar kelompok-kelompok mahasiswa, kelompok pelajar, kelompok Basij, dan kelompok pecinta buku duduk bersama untuk mempelajari dan mendiskusikan peristiwa-peristiwa sejarah tersebut. Ketahuilah apa yang sebenarnya telah terjadi di negara ini. Ini merupakan pesan yang sangat saya tekankan kepada kalian semua."

Dalam bagian-bagian berikutnya dari rangkaian tulisan ini, akan dibahas berbagai nasihat lainnya yang disampaikan Pemimpin Syahid Revolusi Islam kepada organisasi-organisasi dan kelompok masyarakat sepanjang satu tahun terakhir kehidupannya.