Menurut laporan kantor berita ABNA, Sadeq Abdullah, pakar urusan keamanan Irak, menegaskan bahwa kelompok-kelompok perlawanan di negara ini merupakan pilar penting dalam memperkuat stabilitas internal. Kelompok-kelompok ini memainkan peran penting, terutama setelah peristiwa tahun 2014 dan konspirasi besar terhadap Irak untuk menyerahkan negara itu kepada kelompok-kelompok teroris dengan koordinasi Amerika.

Ia menambahkan: Kelompok-kelompok ini harus diperlakukan sebagai organisasi dan lembaga nasional, jauh dari diktat asing, khususnya tuntutan Amerika.

Sadeq Abdullah menegaskan: Kerja sama intelijen dengan Amerika memiliki banyak bahaya, terutama karena negara ini telah membuktikan bahwa ia menangani masalah keamanan berdasarkan kepentingannya sendiri dan kepentingan rezim Israel, jauh dari kepentingan bangsa-bangsa lain.

Ia menyatakan: Kita harus waspada terhadap setiap gerakan terhadap para pemimpin perlawanan dan kelompok-kelompok Islam di Irak dengan dalih memonopoli senjata. Proses ini harus berjalan sepenuhnya di dalam negeri dan berdasarkan visi nasional, jauh dari perintah Amerika.