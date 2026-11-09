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Analis Irak: Kerja sama intelijen dengan Amerika memiliki banyak bahaya

9 November 2026 - 11:46
Kode berita: 1888417
Source: ABNA
Analis Irak: Kerja sama intelijen dengan Amerika memiliki banyak bahaya

Seorang analis urusan keamanan Irak memperingatkan tentang bahaya kerja sama intelijen dengan Amerika.

Menurut laporan kantor berita ABNA, Sadeq Abdullah, pakar urusan keamanan Irak, menegaskan bahwa kelompok-kelompok perlawanan di negara ini merupakan pilar penting dalam memperkuat stabilitas internal. Kelompok-kelompok ini memainkan peran penting, terutama setelah peristiwa tahun 2014 dan konspirasi besar terhadap Irak untuk menyerahkan negara itu kepada kelompok-kelompok teroris dengan koordinasi Amerika.

Ia menambahkan: Kelompok-kelompok ini harus diperlakukan sebagai organisasi dan lembaga nasional, jauh dari diktat asing, khususnya tuntutan Amerika.

Sadeq Abdullah menegaskan: Kerja sama intelijen dengan Amerika memiliki banyak bahaya, terutama karena negara ini telah membuktikan bahwa ia menangani masalah keamanan berdasarkan kepentingannya sendiri dan kepentingan rezim Israel, jauh dari kepentingan bangsa-bangsa lain.

Ia menyatakan: Kita harus waspada terhadap setiap gerakan terhadap para pemimpin perlawanan dan kelompok-kelompok Islam di Irak dengan dalih memonopoli senjata. Proses ini harus berjalan sepenuhnya di dalam negeri dan berdasarkan visi nasional, jauh dari perintah Amerika.

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