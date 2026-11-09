Kemungkinan investigasi Kongres terhadap tiga orang dekat Trump

Menurut laporan kantor berita ABNA, Reuters melaporkan bahwa setelah kemenangan Demokrat dalam pemilihan tengah masa Amerika dan peralihan kepemimpinan komite-komite Kongres kepada arus ini pada bulan Januari, Robert Garcia, anggota Kongres dan kandidat ketua komite pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Elizabeth Warren, senator dan kandidat ketua komite perbankan Senat, memperkirakan bahwa Pete Hegseth, menteri perang, Elon Musk dan Stephen Miller, kepala baru kantor staf Gedung Putih, akan menjadi salah satu orang pertama yang menjadi target investigasi.

Berdasarkan laporan ini, Garcia menegaskan bahwa fokus investigasi adalah pada peran Elon Musk dalam pemecatan pegawai pemerintah federal tahun lalu dan juga peran Stephen Miller dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan imigrasi yang ketat. Warren juga mengumumkan kemungkinan dimulainya investigasi terhadap perusahaan-perusahaan besar.

Garcia menegaskan bahwa Pete Hegseth harus diberhentikan.

Hakeem Jeffries, pemimpin Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat, juga mengumumkan bahwa ia mendukung dengan segala kekuatan upaya Thomas Massie, anggota Partai Republik, untuk mengambil tindakan terhadap Hegseth.